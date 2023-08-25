В Генштабе отметили, что это делается для того, чтобы давить на местное украинское население, которое осталось в оккупации. Более того, в регионе также готовятся к псевдовыборам.

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Кадыровцев перевезли на оккупированное Запорожье

Представители Генштаба ВСУ отметили, что военных Рамзана Кадырова переместили, чтобы они "наводили порядок" в оккупированной части Запорожской области. Кроме этого, они также должны оказывать давление на жителей региона.

В данном регионе наблюдается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя очень агрессивно,

– говорится в сообщении Генштаба.

Украинское военное командование также отметило, что кадыровцы достаточно жестоко относятся к нарушениям украинцев на оккупированной территории Запорожья. В частности, до пребывания на улице после комендантского часа.

Оккупанты готовятся к псевдовыборам

В Генштабе также отметили, что местные власти одного из населенных пунктов оккупированной Запорожской области учли негативный опыт организации псевдореферендума. Поэтому на этот раз новые псевдовыборы они хотят проводить по-другому.

"Планируется проведение "выборов" в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Обход домов предполагается начать раньше времени", – отметили в Генштабе.

Там рассказали, что начиная с 30 августа 2023 года представители оккупационных властей начнут обход квартир для сбора голосов. Кроме того, в оккупированной Запорожской области начали появляться россияне, расселяемые в заброшенных домах местных жителей для подготовки фальсификации голосования и создания "картинки" для российских медиа.

В заключение в Генштабе отметили, что в регионе также усилилось давление на местное население с требованием получить паспорта страны-агрессорки. В частности там вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства.

Россияне планируют псевдовыборы на оккупированных территориях