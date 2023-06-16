Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что сначала Россия "присоединяет", оккупирует, аннексирует юридически, а дальше ей нужно продемонстрировать якобы "интеграцию".

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"Интеграция" идет через "выборы". Создаются уже якобы "легитимные" оккупационные "администрации". Все как в России – те же партии, те же структуры будут выбирать "своих" якобы на "выборах", – отметил политолог.

Даже сторонники войны России против Украины, люди, настроенные против Украины, сами знают – мол, какие там "выборы".

Какая задача ВСУ и украинского общества: смотрите видео

Завидуют настоящим выборам

В мае 2023 года в Турции прошли президентские выборы в два тура. Россияне на них реагировали с завистью.

Я цитирую: "Если Эрдоган смог победить – пусть, там, скажем, на расстоянии 4% – это настоящие выборы". А ведь это намек, что в России нет настоящих "выборов",

– подчеркнул Фесенко.

Главная задача Украины

Врагу нужно продемонстрировать, что временно оккупированные территории Украины якобы "интегрируются" в Россию.

"Единственный смысл – "легитимизация" оккупации. Но нас это не волнует. К сентябрю многое может измениться", – сказал политолог.

Главная задача украинского контрнаступления и в целом действий ВСУ, общества – не дать врагу возможности закрепиться на оккупированных территориях. А задача Сил обороны – освободить все оккупированные территории, что бы там россияне ни проводили.

Фейковые "выборы" на оккупированных территориях