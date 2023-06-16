Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що спочатку Росія "приєднує", окуповує, анексує юридично, а далі їй треба продемонструвати начебто "інтеграцію".

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"Інтеграція" йде через "вибори". Створюються вже нібито "легітимні" окупаційні "адміністрації". Все як в Росії – ті самі партії, ті самі структури будуть обирати "своїх" нібито на "виборах", – зауважив політолог.

Навіть прихильники війни Росії проти України, люди, які налаштовані проти України, самі знають – мовляв, які там "вибори".

Яке завдання ЗСУ та українського суспільства: дивіться відео

Заздрять справжнім виборам

У травні 2023 року в Туреччині відбулися президентські вибори у два тури. Росіяни на них реагували із заздрістю.

Я цитую: "Якщо Ердоган зміг перемогти – хай, там, скажемо, з відривом 4% – оце справжні вибори". А це ж натяк, що в Росії немає справжніх "виборів",

– наголосив Фесенко.

Головне завдання України

Ворогу треба продемонструвати, що тимчасово окуповані території України нібито "інтегруються" в Росію.

"Єдиний сенс – "легітимізація" окупації. Але нас це не хвилює. До вересня багато чого може змінитися", – сказав політолог.

Головне завдання українського контрнаступу й в цілому дій ЗСУ, суспільства – не дати ворогу можливості закріпитися на окупованих територіях. А завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, що б там росіяни не проводили.

Фейкові "вибори" на окупованих територіях