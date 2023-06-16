Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що спочатку Росія "приєднує", окуповує, анексує юридично, а далі їй треба продемонструвати начебто "інтеграцію".
До теми Колаборанти – геть, росіяни – welcome: як Кремль готується до "виборів" в окупації
"Інтеграція" йде через "вибори". Створюються вже нібито "легітимні" окупаційні "адміністрації". Все як в Росії – ті самі партії, ті самі структури будуть обирати "своїх" нібито на "виборах", – зауважив політолог.
Навіть прихильники війни Росії проти України, люди, які налаштовані проти України, самі знають – мовляв, які там "вибори".
Яке завдання ЗСУ та українського суспільства: дивіться відео
Заздрять справжнім виборам
У травні 2023 року в Туреччині відбулися президентські вибори у два тури. Росіяни на них реагували із заздрістю.
Я цитую: "Якщо Ердоган зміг перемогти – хай, там, скажемо, з відривом 4% – оце справжні вибори". А це ж натяк, що в Росії немає справжніх "виборів",
– наголосив Фесенко.
Головне завдання України
Ворогу треба продемонструвати, що тимчасово окуповані території України нібито "інтегруються" в Росію.
"Єдиний сенс – "легітимізація" окупації. Але нас це не хвилює. До вересня багато чого може змінитися", – сказав політолог.
Головне завдання українського контрнаступу й в цілому дій ЗСУ, суспільства – не дати ворогу можливості закріпитися на окупованих територіях. А завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, що б там росіяни не проводили.
Фейкові "вибори" на окупованих територіях
- Окупанти визначилися, коли планують проводити "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. "День голосування" призначили на 10 вересня 2023 року.
- В так званих "ЛНР" та "ДНР" будуть обирати "депутатів" так званих "народних рад республік". А на території окупованої Херсонщини планують провести "довибори" до держдуми Росії. В окупованій частині Запорізької області обиратимуть "парламентаріїв законодавчих зборів".
- Ба більше, центральна виборча комісія країни-агресорки хоче, щоби мешканці всіх тимчасово окупованих територій України, окрім півострова, обирали й "депутатів представницьких органів".