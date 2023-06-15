Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України на 10 вересня. Про це повідомляють ворожі медіа, передає 24 Канал.

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Кого окупанти пропонують "обирати"

Центральна виборча комісія Росії призначила проведення "виборчих процесів" на тимчасово окупованих частинах Донбасу, Херсонщини та Запорізької області.

У квазіутвореннях Донбасу, існування яких визнає лише сама Росія та ще кілька країн-вигнанців, будуть обирати "депутатів" так званих "народних рад республік". На тимчасово окупованій росіянами території Херсонської області пройдуть "довибори" до російської думи. А у частині Запорізької області, яку загарбники теж тимчасово захопили під час повномасштабного вторгнення в Україну, обиратимуть "парламентаріїв законодавчих зборів".

Окрім цього російська ЦВК хоче, щоб жителі усіх тимчасово окупованих територій, за виключенням українського Криму, обрали 10 вересня "депутатів представницьких органів".

Що ще Росія робить на окупованих територіях