Голова правління Громадської мережі Опора Ольга Айвазовська поспілкувалася з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Коксом. Однією з тем інтерв'ю стали виборчі процеси.

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Яку пораду дав Кокс Україні

Конституція України забороняє проведення виборчих процесів під час дії воєнного стану. Нідерландський політик підкреслив, що розуміє це. Втім, президент ПАРЄ все одно виступив за підготовку до організації виборів.

Він порадив українцям заздалегідь готуватися до виборів й починати робити це якомога швидше, шукаючи при цьому нестандартні рішення. На його думку, демократія не може працювати належним чином без виборів. Кокс заявив, що прийняття рішення щодо цього питання є в руках українського парламенту, уряду та народу, а Рада Європи може допомогти їм багатьма засобами.

Що запропонував президент ПАРЄ

Кокс вважає, що Україна могла б змінити свою Конституцію та усунути тим самим законодавчі перешкоди. Він запропонував скасувати воєнний стан на певний період, щоб провести у цей час вибори.

Можливо, змінити Конституцію і зробити так, щоб воєнний стан був скасований на певний період, або дозволити проведення виборів в інший спосіб. Тобто я хочу сказати, що не потрібно залишати на розсуд російського агресора те, чи будуть у вас вибори і коли саме вони мають відбутися,

– сказав Кокс.

Він підкреслив, що такі вибори стануть для України величезним викликом. При цьому він застеріг від будь-яких антиконституційних дій. Також президент ПАРЄ назвав Росію агресором та заявив, що вона має вивести свою армію з української території.

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