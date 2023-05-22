Глава правления Общественной сети Опора Ольга Айвазовская пообщалась с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом. Одной из тем интервью стали избирательные процессы.

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Какой совет дал Кокс Украине

Конституция Украины запрещает проведение избирательных процессов во время действия военного положения. Нидерландский политик подчеркнул, что понимает это. Впрочем, президент ПАСЕ все равно выступил за подготовку к организации выборов.

Он посоветовал украинцам заранее готовиться к выборам и начинать делать это как можно скорее, отыскивая при этом нестандартные решения. По его мнению, демократия не может работать должным образом без выборов. Кокс заявил, что принятие решения по этому вопросу находится в руках украинского парламента, правительства и народа, а Совет Европы может помочь им многими средствами.

Что предложил президент ПАСЕ

Кокс считает, что Украина могла бы изменить свою Конституцию и тем самым устранить законодательные препятствия. Он предложил отменить военное положение на определенный период, чтобы провести в это время выборы.

Возможно, изменить Конституцию и сделать так, чтобы военное положение было отменено на определенный период или разрешить проведение выборов другим способом. То есть я хочу сказать, что не нужно оставлять на усмотрение российского агрессора то, будут ли у вас выборы и когда именно они должны состояться.

– сказал Кокс.

Он подчеркнул, что подобные выборы станут для Украины огромным вызовом. При этом он предостерег от любых антиконституционных действий. Также президент ПАСЕ назвал Россию агрессором и заявил, что она должна вывести свою армию с украинской территории.

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