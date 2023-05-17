Свободные и честные выборы во время войны невозможны

ПАСЕ не отрицает суверенные права Украина и после полномасштабного вторжения стала в большей степени на сторону Украины.

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Все политические заявления нужно читать правильно и понимать о чем они, иначе несется сплошная "зрада" и недоразумение. Я была на прошлой неделе на мероприятии Совета Европы в швейцарском парламенте с участием президента ПАСЕ, и позиция этой организации точно не звучала так, как цитата выступления господина Кокса. Речь от экспертов и депутатов, являющихся активными членами делегаций ПАСЕ, велась только в русле невозможности проведения выборов во время военного положения, необходимости четкой формулировки времени и условий для их проведения после завершения военных действий и полного содействия Украине в этом нелегком процессе.

Объективно, соблюдение стандартов свободных и честных выборов во время войны невозможно. Стандарты – не идеальные условия, а реальные для реализации избирательных прав и полноценной свободной конкуренции.

Я убеждена, что господин Кокс руководствовался исключительно мотивом намекнуть, что и затягивание возобновления политических процессов после завершения активной фазы боевых действий не приемлемо. Ведь военным положением можно злоупотреблять, в чем точно нет интереса украинского общества. Также ни одна международная организация не приедет наблюдать за выборами в условиях военного положения, поэтому некому будет оценить выборы честными и свободными или наоборот.

Готовиться к выборам нужно уже

Итак, логика Конституции и законодательства о военном положении с запретами изменений и проведения кампаний заключается в том, что во время войны такие действия будут организованы под давлением, шантажом, переговорами с недобросовестными агрессорами. Поэтому внесение изменений в основной закон или проведение избирательных кампаний могут стать частью войны против суверенитета и территориальной целостности, нагнетать ситуацию и делать общество и государство еще более уязвимыми.

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Конечно, есть Израиль, который проводит выборы даже под риском обстрелов, которые происходят десятилетиями. Есть Япония, которая не подписала до сих пор мирный договор с Россией. Но это другие условия, история и контекст. Конституция Украины является источником требований и решений по выборам, а не политические заявления даже уважаемых партнеров.

Готовиться к выборам нужно уже, и этот вопрос более чем актуален. Проблема состоит в том, что политический интерес следует отделять от экспертизы, на основе которой необходимо готовить изменения в Кодекс. В Украины уже есть определенная, достаточно высокая планка проведения выборов. Снижать ее до уровня тех, кто никогда не был демократией или проводил выборы впервые после распада других государств категорически нельзя.

Также Украина является субъектом, а не объектом. Поэтому эти решения должны опираться на интерес Украины. Подготовка решений – очень сложный и длительный во времени этап:

от голосования за границей для миллионов граждан, которые таким способом будут сохранять свою связь, будут мотивированы возвращаться и инвестировать свои ресурсы и налоги в Украину,

к предпосылкам безопасности по отдельным территориям, инфраструктура которых пострадала тотально, а граждане покинули свои дома.

Откладывать тему подготовки в длинный ящик – инфантильность. Но запускать тезисы о выборах осенью – провокация.

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Впрочем, мы должны осознавать, что в этот раз Украина не может потерять очередной шанс по реформам, инвестициям, восстановлению, потому что ее может не быть на руинах после войны, если мы не будем работать над верховенством права, демократией, антикоррупционными реформами.

Честные и свободные выборы являются важным элементом новой и успешной страны. Поэтому над ними нужно работать, как и над решением колоссального количества проблем, и не бояться смотреть правде в глаза. Впрочем, политиками, даже западным, стоит отказаться от заявлений, которые свидетельствуют об отсутствии понимания контекста и реальных событий вокруг войны.