Судейское самоуправление – плохой рецепт

На почти 80% "новый" Верховный Суд состоит из старых судей. По решениям Общественного совета добродетели примерно четверть судей, назначенных в ВС, не отвечают критериям добродетели. А информация, которая может свидетельствовать о таком несоответствии, была еще относительно примерно половины.

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1. "Что же мы делали не так ли?"

Состав Высшей квалифкомиссии судей, которая выбирала ВС.

А еще шире – "судейское самоуправление", которое мы ввели слишком рано, прежде чем очистили систему. Этот принцип очень хорошо работает в развитых демократиях, где нужно сохранить статус-кво. Но это самый плохой рецепт, если нужны изменения.

Потому что главное, что такая модель делает – дает системе самой себя воспроизводить: судьи, принимавшие взятки, выбрали состав ВККС, которая выбрала судей, берущих взятки.

Именно поэтому гораздо лучшие результаты у нас, когда мы приобщаем к выбору судей элементы вне системы, например иностранных экспертов.

Так это было, например, с Антикоррупционным судом, который и санкционировал следственные действия по этому делу. Именно поэтому независимых международных экспертов, а не украинских судей и политиков, должно быть большинство в комиссии по отбору судей КСУ. Такое рекомендуют Венецианская комиссия и ЕС, и поддерживают 53% украинских граждан.

2. "Так что, не работают высокие зарплаты?"

Высокие (а точнее, рыночные) зарплаты и достойные условия труда – это необходимое, но недостаточное условие добродетели судейского корпуса.

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Еще должны быть:

адекватная система отбора, пропускающая на должности только добродетельных (ВККС);

действенная система дисциплинарной ответственности, корректирующая нежелательное поведение (ВРП);

неотвратимость наказания за коррупционные преступления (НАБУ+САП+ВАКС).

А прежде всего должна быть качественная система права образования, которая воспитывает будущих юристов в духе академической свободы и добродетели, а не блатняка, казармы и взяток, как это все еще много где бывает.

Почему ВККС так важна

3. "Так может лишить этих судей неприкосновенности, пожизненного назначения и высоких зарплат?"

Боже упаси.

Это все важные гарантии независимости судей. Просто к ним нужно добавить важные гарантии добродетели.

Частично эти вещи уже есть (НАБУ, САП, ВАКС, обновленная ВРП), частично уже строим (ВККС), кое-что еще предстоит сделать (реформа права образования).

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4. "Так что, судебная реформа сломалась? Надо все делать заново?"

Всё зависит от нас.

Именно из провала предыдущей итерации выросла продолжающаяся попытка. К примеру, вместо старой Высшей квалификационной комиссии судей, которую с позором распустил парламент за провал конкурса в ВС, мы сейчас выбираем новую. В эти дни идет финал этого процесса.

А эта новая ВККС, напомню, будет выбирать нам 2500 судей на поколение вперед. Самое интересное, что на то, какой она будет, мы можем повлиять прямо сейчас, нашим интересом к процессу.

Если сможем удержать внимание на теме еще несколько дней – у нас будет шанс на справедливое судопроизводство уже через пару лет. Кстати, все условия для этого есть. Закон требует от членов Высшего совета правосудия, формирующих список, максимальной прозрачности процесса отбора. Как думаете, сможем?