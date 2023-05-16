В бюро отметили, что после того, как детективы получили информацию о существовании преступной группировки в судебной ветви власти и ее высшем руководстве, они реализовали операцию под прикрытием.
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Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки.
А эпизод с "вознаграждением" для Председателя Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".
Это объединение, по данным следствия, было использовано для прикрытия преступной деятельности: участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в пользу их "клиентов" за "вознаграждение" под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения.
"Слитые" записи в процессе договоров Князева с сообщниками: видео
Бюро также воспроизвело хронологию событий:
- март – апрель 2022 г. – договоренность между акционером, адвокатом и председателем Верховного Суда;
- 15 марта заседание по делу акционера переносят;
- 19 апреля суд принимает решение в пользу бизнесмена;
- 1 мая глава ВС дает указание разделить деньги;
- 3 мая – первый транш взятки в 1,35 миллиона долларов.
На записи разговора главы ВС с его доверенным лицом собеседник Князева вспоминает фамилию Жеваго, который "дает кейсы какие-нибудь".
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К слову, Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.
Беседа Князева с сообщниками / Скриншот с видео
Главное о взяточничестве уже бывшего главы ВС
16 мая украинские силовики заявили, что Всеволод Князев и еще один человек задержан. Чтобы возбудить против председателя Верховного суда уголовное дело и арестовать, его необходимо согласие Высшего совета правосудия, а также антикоррупционные ведомства намерены направить соответствующее обращение.
В НАБУ также опубликовали фотографию изъятой взятки — большое количество наличных денег в пачках купюр по 100 долларов разложены на диване.