Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга. 24 Канал. 3 мая руководству Верховного суда была передана первая часть взятки, а вчера была передана вторая часть. Собственно, тогда же был задержан Князев.

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Был зафиксирован ряд контактов владельца принадлежащей Жеваго группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия неправомерной деятельности,



– сообщил Семен Кривонос.

Руководитель САП Александр Клименко уточнил, что адвокатское объединение использовалось для прикрытия "бэк офиса", созданного в Верховном суде для того, чтобы влиять на решение учреждения и других судов.

Заметьте! Клименко не сообщил название объединения, но известно, что Ferrexpo AG (группа компаний Жеваго) в суде представляли Андрей Конопля и Михаил Ильяшев – основатели юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

В САП рассказали детали дела

Документирование преступлений НАБУ и САП было начато еще в начале этого года, зафиксировано несколько случаев передачи средств. Коррупционная схема в Верховном Суде была остановлена благодаря операции под прикрытием.

САП и НАБУ разоблачили "на горячем" председателя Верховного Суда и адвоката во время получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств – около 2,7 миллиона долларов США.

Председатель Верховного Суда и еще один человек задержан. Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении лиц о подозрении и готовятся соответствующие ходатайства об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

Руководитель САП Александр Клименко отметил, что взятка для председателя Верховного Суда и адвоката может являться частью более широкой схемы коррупционного давления на суды.

САП и НАБУ разоблачили преступную группировку в Верховном Суде / Фото НАБУ

Жеваго уже все возразил

Бизнесмен отрицает, что Князеву передали взятку лица, действовавшие в его интересах. Так, прессслужба Жеваго 16 мая распространила прессрелиз, в котором просит "не распространять неподтвержденную информацию".

По словам бизнесмена, Верховный суд объявил юридическое выверенное решение, поскольку "была пресечена попытка сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами списков санкций США и Европы, в том числе гражданами России, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива".

Уверяют, что, мол, Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобные указания. Он настойчиво просит средства массовой информации не распространять неподтвержденные сведения, "не становиться орудием манипуляций и не ввязывать его в дела, к которым он не имеет никакого отношения".

Что этому предшествовало