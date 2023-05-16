У бюро зазначили, що після того, як детективи отримали інформацію про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництві, вони реалізували операцію під прикриттям.

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Виявити схему вдалося завдяки проникненню детектива НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання.

А епізод із "винагородою" для Голови Верховного Суду пов'язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Це об'єднання, за даними слідства, використали для прикриття злочинної діяльності: учасники угрупування домовлялися з суддями про ухвалення рішень на користь їхніх "клієнтів" за "винагороду" під виглядом адвокатських послуг і юридичного супроводу.

"Злиті" записи процесів домовлянь Князєва зі спільниками: відео

Бюро також відтворило хронологію подій:

березень – квітень 2022 року – домовленість між акціонером, адвокатом і головою Верховного Суду;

15 березня засідання у справі акціонера переносять;

19 квітня суд ухвалює рішення на користь бізнесмена;

1 травня голова ВС дає вказівку розділити гроші;

3 травня – перший транш хабаря в 1,35 мільйона доларів.

На записі розмови голови ВС з його довіреною особою співрозмовник Князєва згадує прізвище Жеваго, який "дає кейси якісь".

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До слова, Бізнесмен Жеваго заперечує свою причетність до багатомільйонного хабаря.



Розмова Князєва зі спільниками / Скриншот з відео

Головне про хабарництво уже колишнього очільника ВС

16 травня українські силовики заявили, що Всеволода Князєва і ще одну людину затримано. Щоб порушити проти голови Верховного суду кримінальну справу та заарештувати його, потрібна згода Вищої ради правосуддя, а також антикорупційні відомства мають намір направити відповідне звернення.

У НАБУ також опублікували фотографію вилученого хабаря — велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів розкладені на дивані.

Зверніть увагу! 16 травня Верховний Суд висловив недовіру Князєву – його звільнили з посади очільника суду достроково, але він все ще залишається суддею до рішення Вищої ради правосуддя.