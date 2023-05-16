У бюро зазначили, що після того, як детективи отримали інформацію про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництві, вони реалізували операцію під прикриттям.
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Виявити схему вдалося завдяки проникненню детектива НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання.
А епізод із "винагородою" для Голови Верховного Суду пов'язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".
Це об'єднання, за даними слідства, використали для прикриття злочинної діяльності: учасники угрупування домовлялися з суддями про ухвалення рішень на користь їхніх "клієнтів" за "винагороду" під виглядом адвокатських послуг і юридичного супроводу.
"Злиті" записи процесів домовлянь Князєва зі спільниками: відео
Бюро також відтворило хронологію подій:
- березень – квітень 2022 року – домовленість між акціонером, адвокатом і головою Верховного Суду;
- 15 березня засідання у справі акціонера переносять;
- 19 квітня суд ухвалює рішення на користь бізнесмена;
- 1 травня голова ВС дає вказівку розділити гроші;
- 3 травня – перший транш хабаря в 1,35 мільйона доларів.
На записі розмови голови ВС з його довіреною особою співрозмовник Князєва згадує прізвище Жеваго, який "дає кейси якісь".
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До слова, Бізнесмен Жеваго заперечує свою причетність до багатомільйонного хабаря.
Розмова Князєва зі спільниками / Скриншот з відео
Головне про хабарництво уже колишнього очільника ВС
16 травня українські силовики заявили, що Всеволода Князєва і ще одну людину затримано. Щоб порушити проти голови Верховного суду кримінальну справу та заарештувати його, потрібна згода Вищої ради правосуддя, а також антикорупційні відомства мають намір направити відповідне звернення.
У НАБУ також опублікували фотографію вилученого хабаря — велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів розкладені на дивані.