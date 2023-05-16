Князєв від 2017 року працював у Верховному Суді, а у 2021 – очолив його. Що відомо про главу Верховного Суду, як живе затриманий суддя та подробиці корупційної схеми – у матеріалі 24 Каналу.

До теми НАБУ та САП підтвердили затримання голови Верховного Суду Князєва: чи вручили йому підозру

Що відомо про Всеволода Князєва

Всеволод Князєв народився 25 травня 1979 року в Миколаєві. Навчався теж у рідному місті – закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету, а згодом – і Одеську національну юридичну академію.

Кар'єру в юриспруденції почав будувати у Миколаєві. У 2001 році почав займатися адвокатською діяльністю працював юрисконсультом, а за сумісництвом – працював викладачем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, що у Миколаєві.

У 2013 році став працювати у Миколаївському окружному адміністративному суді, а у 2015 – очолив його. Після реформи у 2016 році Князєв став також суддею Касаційного адміністративного суду. У Верховному Суді почав будувати кар'єру 12 грудня 2017 року, обійнявши посаду секретаря Великої Палати Верховного Суду, у жовтні 2021 року – вже став головою.

Князєв має дружину Юлію, яка працює приватним нотаріусом. Разом виховують двох дітей – доньку Вікторію та сина Володимира. Відомо, що подружжя має у Миколаєві квартиру площею 47,4 квадратних метри та житловий будинок площею 20,2 квадратних метри. Окрім того, на ім'я дружини Юлії оформлено автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, придбаний у 2018 році, яким користується і сам суддя.

Князєв опинився у центрі корупційної схеми

Увечері 15 квітня стало відомо, що НАБУ спіймало на багатомільйонному хабарі голову Верховного Суду Князєва. Водночас обшуки проводили ще у 18 суддів. У САП та НАБУ спочатку не повідомляли ім'я затриманого, проте у мережі опублікували кадри ледве не рекордного хабаря.

Князєв отримав 2,7 мільйона доларів / Фото САП

Подробиці справи у НАБУ оприлюднили згодом. Як з'ясувалося, детективи отримали інформацію про існування злочинного угруповування у сфері судової гілки влади та її вищого керівництва. Один зі співробітників НАБУ під прикриттям зміг проникнути у банду.

Завдяки проведенню спецоперації, Бюро здобуло інформацію про контакти бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" Констянтина Жеваго з одним з керівників адвокатського обʼєднання. Як вдалося з'ясувати детективам, адвокатське об'єднання використовували для маскування злочинної діяльності.

Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів" (фізичних або юридичних осіб) за певну "винагороду",

– заявили в НАБУ.

Посередником між Князєвим та Жеваго, за даними НАБУ, був адвокат – він домовлявся про засідання на користь бізнесмена. Одне з таких засідань мало відбутися ще 15 березня 2023 року, проте його перенесли. Записи розмов підтверджують, що таке рішення "ухвалили", бо бізнесмен збирав повну суму хабаря.

Лише після того, як відбулася поступова передача коштів від бізнесмена до адвоката і, нарешті, на початку квітня вся сума була зібрана та покладена у банківське сховище для зберігання, Верховний Суд провів засідання. Князєв 19 квітня ухвалив рішення на користь бізнесмена, а вже 1 травня він дав вказівки щодо розподілу грошової винагороди між іншими членами Великої Палати, які стали учасниками масштабної корупційної схеми.

Першу частину коштів Князєв отримав 3 травня, а 15 травня – відбулася передача другої частини. У цей час голову Верховного Суду вдалося викрити на корупції.



Корупційна схема у Верховному Суді / Фото НАБУ

Наразі підозру голові Верховного Суду Князєву ще не вручили. Слідчі дії ще тривають, але правоохоронці запевнили – повідомлення про підозру готують.

Як відреагували на корупцію у Верховному Суді

Пленум Верховного Суду 16 травня провів позачергове засідання, на якому прокоментували скандал з Всеволодом Князєвим.

Секретар пленуму ВС Дмитро Луспеник заявив, що це чорний день в історії суду. За його словами, судді повинні "бути гідними та витримати цей удар".

Ми шоковані зазначеними подіями. Верховний Суд наголошує, що повне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотне покарання. Судді та працівники Верховного Суду добровільно та повною мірою співпрацюють зі слідством,

– заявили у Суді.

У Верховному Суді вже висловили недовіру Князєву. Таким чином, корупціонера достроково звільнили з посади голови Верховного Суду. Рішення підтримали 140 суддів, двоє – проголосували проти. Разом з тим, корупціонер Князєв і надалі матиме статус судді – повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Тимчасово обов'язки голови Верховного Суду виконуватиме секретар Пленуму та суддя з найбільшим стажем Дмитро Луспеник.