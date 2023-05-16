Наразі триває позачергове засідання суду, про його результати інформує 24 Канал. Із 168 суддів, які є за штатом у складі ВС, сьогодні присутні 142. Деякі інші судді в офіційній відпустці, дехто хворіє.

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Секретар засідання Дмитро Луспенчик заявив, що судді "шоковані" імовірними корупційними діяннями його окремих представників і назвав це "чорним днем в історії суду".

Зауважте, ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву. Подання підписала більшість суддів, уже обрано голову оргкомітету. Наразі говорити про те, що Князєву уже висловили недовіру – недоречно, процес розпочато, невдовзі розпочнеться голосування. Якщо весь пленум підтримає висловлення недовіри Князєву, то він втратить посаду голови ВС, але не судді.

Процес висловлення недовіри розпочато

Станом на зараз зібрали підписи щодо висловлення недовіри – всього підписали подання 138 суддів, невдовзі відбудеться голосування.

Рішення про висловлення недовіри голові ВС приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу пленуму ВС.

Головою оргкомітету обраний Луспеник Дмитро Дмитрович, секретар пленуму Верховного Суду. Заступником – суддя Касаційного кримінального суду Антонюк Наталія Олегівна.

Зауважимо, що на те, щоб зібрати засідання пленуму було 20 днів, однак судді враховуючи резонанс справи вирішили провести голосування сьогодні ж і уже через 15 хвилин після того, як було обрано голову оргкомітету, розпочалось засідання щодо висловлення недовіри Всеволоду Князєву.

Таємне голосування

Станом на 16:00 судді оголосили перерву на 10 хвилин, щоб оформити бюлетені. Після чого розпочнеться таємне голосування.

Бюлетень було сформованого наступним чином: "Більшістю підтримати голосування щодо дострокового припинення повноваження голови Верховного Суду внаслідок висловлення недовіри".

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