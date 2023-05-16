Наразі триває позачергове засідання суду, про його результати інформує 24 Канал. Із 168 суддів, які є за штатом у складі ВС, сьогодні присутні 142. Деякі інші судді в офіційній відпустці, дехто хворіє.
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Секретар засідання Дмитро Луспенчик заявив, що судді "шоковані" імовірними корупційними діяннями його окремих представників і назвав це "чорним днем в історії суду".
Процес висловлення недовіри розпочато
Станом на зараз зібрали підписи щодо висловлення недовіри – всього підписали подання 138 суддів, невдовзі відбудеться голосування.
Рішення про висловлення недовіри голові ВС приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу пленуму ВС.
Головою оргкомітету обраний Луспеник Дмитро Дмитрович, секретар пленуму Верховного Суду. Заступником – суддя Касаційного кримінального суду Антонюк Наталія Олегівна.
Зауважимо, що на те, щоб зібрати засідання пленуму було 20 днів, однак судді враховуючи резонанс справи вирішили провести голосування сьогодні ж і уже через 15 хвилин після того, як було обрано голову оргкомітету, розпочалось засідання щодо висловлення недовіри Всеволоду Князєву.
Таємне голосування
Станом на 16:00 судді оголосили перерву на 10 хвилин, щоб оформити бюлетені. Після чого розпочнеться таємне голосування.
Бюлетень було сформованого наступним чином: "Більшістю підтримати голосування щодо дострокового припинення повноваження голови Верховного Суду внаслідок висловлення недовіри".
Що відомо про хабарництво Князєва
- Правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 мільйона доларів спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва.
- Сьогодні у САП підтвердили затримання Князєва, йому готують підозру. Попередня правова кваліфікація – частина 4 статті 368, частина 4 статті 369 Кримінального Кодексу України.
- Зауважимо, що Князєв – один із двох затриманих. Підозру не вручено наразі жодному із них, тривають слідчі дії.
- У САП та НАБУ пояснили, що йдеться про діяльність "злочинного угруповання", яке називають "бек-офісом Верховного суду".