Про отримання хабаря Князєвим стало відомо у понеділок, 15 травня. Згодом у Верховному суді сказали, що шоковані через цю новину. Про це інформує 24 Канал посиланням на трансляцію позачергового засідання Пленуму Верховного Суду за 16 травня.

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"Чорний день"

За словами секретаря пленуму ВС Дмитра Луспеника, це чорний день в історії суду. Як він зазначив, "ми мусимо бути гідними та витримати цей удар".

Ми шоковані зазначеними подіями. Верховний Суд наголошує, що повне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому становленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотне покарання. Судді та працівники Верховного Суду добровільно та повною мірою співпрацюють зі слідством,

– сказав секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник.

Окрім того, він наголосив, що подібні "корупційні діяння" завдають непоправної шкоди репутації українській системі правосуддя.

Зверніть увагу! Згодом стало відомо, що було затверджено цю заяву повним складом пленуму. Власне, "за" проголосували 142 судді.

Однак згодом був збір підписів за висловлення недовіри до Всеволода Князєва. До нього долучились 138 зі 142 присутніх суддів.

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