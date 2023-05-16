О получении взятки Князевым стало известно в понедельник, 15 мая. Впоследствии в Верховном Суде сказали, что шокированы этой новостью. Об этом информирует 24 Канал ссылкой на трансляцию внеочередного заседания Пленума Верховного Суда за 16 мая.

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"Черный день"

По словам секретаря пленума ВС Дмитрия Луспеника, это чёрный день в истории суда. Как он отметил, "мы должны быть достойными и выдержать этот удар".

Мы в шоке от таких событий. Верховный Суд отмечает, что полное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему восстановлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники Верховного Суда добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием,

– сказал секретарь пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.

Кроме того, он подчеркнул, что подобные "коррупционные деяния" наносят непоправимый ущерб репутации украинской системы правосудия.

Обратите внимание! Впоследствии стало известно, что было принято это заявление полным составом пленума. Собственно, "за" проголосовали 142 судьи.

Однако впоследствии был сбор подписей за выражение недоверия к Всеволоду Князеву. К нему присоединились 138 из 142 судей.

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