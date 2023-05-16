О получении взятки Князевым стало известно в понедельник, 15 мая. Впоследствии в Верховном Суде сказали, что шокированы этой новостью. Об этом информирует 24 Канал ссылкой на трансляцию внеочередного заседания Пленума Верховного Суда за 16 мая.
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"Черный день"
По словам секретаря пленума ВС Дмитрия Луспеника, это чёрный день в истории суда. Как он отметил, "мы должны быть достойными и выдержать этот удар".
Мы в шоке от таких событий. Верховный Суд отмечает, что полное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему восстановлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники Верховного Суда добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием,
– сказал секретарь пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные "коррупционные деяния" наносят непоправимый ущерб репутации украинской системы правосудия.
Однако впоследствии был сбор подписей за выражение недоверия к Всеволоду Князеву. К нему присоединились 138 из 142 судей.
Больше деталей
- Именно эти две правоохранительные антикоррупционные структуры – НАБУ и САП – причастны к задержанию Всеволода Князева за возможное получение взятки в размере около 3 миллионов долларов. Это 110 миллионов гривен.
- Известно, что это более резонансное дело за период деятельности этих органов. Вместе с тем это одно из самых громких разоблачений высшего должностного лица в судебной ветви власти за всю историю нашего государства.
- Интересно, что первую часть этой взятки передали Князеву 3 мая, а вот как раз при получении второй части незаконных средств главу ВС поймали "на горячем". Вероятно, деньги эти были от людей олигарха Константина Жеваго.