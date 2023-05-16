В настоящее время продолжается внеочередное заседание суда, о его результатах информирует 24 Канал. Из 168 судей, которые находятся за штатом в составе ВС, сегодня присутствует 142. Некоторые другие судьи в официальном отпуске, некоторые болеют.
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Секретарь заседания Дмитрий Луспенчик заявил, что судьи "шокированы" возможными коррупционными действиями его отдельных представителей и назвал это "черным днем в истории суда".
Заметьте, инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву. Представление подписало большинство судей, уже избран председатель оргкомитета.
Процесс выражения недоверия начат
По состоянию на сегодняшний день собрали подписи относительно выражения недоверия – всего подписали представление 138 судей, вскоре состоится голосование.
Решение о выражении недоверия председателю ВС принимается тайным голосованием большинством голосов от состава пленума ВС.
Председателем оргкомитета избран Луспеник Дмитрий Дмитриевич, секретарь пленума Верховного Суда. Заместителем – судья Кассационного уголовного суда Антонюк Наталья Олеговна.
Тайное голосование
Об 16.00 судьи объявили перерыв, чтобы оформить бюллетени. После чего начнется тайное голосование по досрочному прекращению полномочия председателя Верховного Суда в результате недоверия.
По состоянию на 16.45 заседание снова продолжили – начато голосование.
Что известно о взяточничестве Князева
- Правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 миллиона долларов поймали председателя Верховного суда Всеволода Князева.
- Сегодня в САП подтвердили задержание Князева, ему готовят подозрение. Предварительная правовая квалификация – часть 4 статьи 368, часть 4 статьи 369 Уголовного Кодекса.
- Заметим, что Князев – один из двух задержанных. Подозрение не вручено ни одному из них, продолжаются следственные действия.
- В САП и НАБУ объяснили, что речь идет о деятельности "преступной группировки", которую называют "бэк-офисом Верховного суда".