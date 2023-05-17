У псевдореспубліці відбуваються кадрові зміни. Російські загарбники постійно заміняють одних гауляйтерів іншими колаборантами та загарбниками. Про це повідомляє телеграм-канал "Вольнодумец", передає 24 Канал.

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Що зробив Пушилін з гауляйтерами

Ватажок терористів провів кадрові зміни в окупаційній адміністрації. Так, 16 травня за його наказом Андрій Чертков перестав бути "міністром вугілля та енергетики" та став "першим заступником голови уряду". В той же день Денис Пушилін наказав забрати в Дмитра Подліпанова посаду "міністра транспорту" та передати її росіянину Володимиру Тужіліну. Він раніше був начальником головного управління доріг Нижньогородської області.

Ще Пушилін зняв Рустама Мінгазова з посади "першого заступника голови уряду" псевдореспубліки. Відставка цього росіянина була анонсована раніше. Вона сталася 15 травня. А Ігор Халепа перестав бути "міністром зв'язку". Ця вакансія перейшла його заступнику Денису Курашову 11 травня. Цей громадянин Росії встиг попрацювати заступником міністра енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Навіщо такі зміни Росії

Пушилін зробив ці кадрові зміни за своєю ініціативою, а за вказівкою Кремля. Москва збільшила кількість росіян в окупаційній адміністрації.

Росія пішла на такий крок, бо не довіряє ватажку бойовиків та його посіпакам. Також Кремль намагається удати вигляд, що в тимчасово окупованому Донецьку нібито "все йде за планом".

Однак у "голови" квазіутворення залишився певний вплив, а деякі посади у псевдореспубліці дісталися гауляйтерам, а не окупантам. Так, правоохоронець-зрадник з Донецької області Юрій Сироватко став "головою верховного суду". А його земляк та колега Олексій Дикий, який теж перейшов на бік ворога, наразі працює "міністром внутрішніх справ".

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