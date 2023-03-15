За наявною у журналістів інформацією, він придбав земельну ділянку у Гаропаба-ду-Сулі. Загальна площа складає 550 квадратних метрів, передає 24 Канал.

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Пушилін готується до втечі

Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов 11 листопада 2022 року. Його підписав сам Денис Пушилін. Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків – бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.



Пушилін купив собі землю у Бразилії / Скриншот

Колаборанти на низькому старті

Зауважимо, що колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей. Станом на 11 березня на виїзді з окупованих областей вибудувалися неабиякі черги.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він також зауважив, що колаборанти відчувають наближення "спеки" найближчим часом.

Нагадаємо, що ще у листопаді минулого року на окупованій частині Запорізької області спостерігали дивні рухи. Тоді частина колаборантів виїжджала з Пологів і Михайлівки до Маріуполя на Донеччині. Правда, масового переміщення військових тоді не спостерігали.

А поки колаборанти втікають, Путін розважається. Він вирішив політати на тренувальному вертольоті в Улан-Уде.

Наляканий Путін ледь тримається купи

Диктатор з Кремля вирушив в Улан-Уде, щоб проінспектувати авіаційну галузь країни. Він не лише відвідав місцевий авіазавод. Він ще й політав на тренажері вертольота Мі-171А2. Ролик з польотом знімали пропагандисти. І вони кожну копієчку відпрацювали, адже нам було з чого посміятися.

На відео можна побачити палітру емоцій Путіна. Він добряче перелякався, здивувався та й узагалі ледь не втратив обличчя. Правда, у прямому значенні слова, а не оце все, про що раніше говорив Макрон. Якщо придивитися, то може скластися враження, що диктатор у масці, і вона от-от злетить.

До слова, щодо авіазаводу. То там співробітники скаржаться на кадровий голод. Мовляв, нікому скоро буде виконувати шалені плани, які скидають їм згори.