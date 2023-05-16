Колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько розповів 24 Каналу, що це "справа справедливих рук". За його словами, значну частину поплічників Корнета було знищено протягом 2015 – 2020 років, і тому він теж мав давно відійти.

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"ЛНР" стала значно слабшою

Зеленько зазначив, що Корнет був довіреною особою ФСБ, і до нього було більше довіри, ніж до Лєоніда Пасічника (гауляйтер так званої "ЛНР" – 24 Канал).

Корнет – відданий, класичний, корумпований "мєнт" ще часів Кучми. Сидів він на своїй посаді міцно і був тіньовим господарем "ЛНР". І це сигнал того, що "ЛНР" закінчується,

– впевнений ексагент КДБ.

Він нагадав про знищення в Луганську казарм в авіаційному училищі штурмовиків, що сталося у той же день, коли підірвався Корнет, знищення казарм в колишньому університеті внутрішніх справ, знищення авіаремонтного заводу, знищення військкомату, знищення складів на заводі "Поліпак".

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За останні дні "ЛНР" стала значно слабшою. До того ж було знищено нафтову базу в Ровеньках Луганської області. Вона забезпечувала логістику палива Північно-Східного фронту. Це є нормальною підготовкою до наступу українських сил,

– зауважив ексагент КДБ.

Олександр Зеленько наголосив, що хлопці з ССО та ГУР виявились на своєму місці і якісно відпрацювали в Луганську.

"За це їм будуть і ордени, і посади", – підкреслив він.

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