Бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ Александр Зеленько рассказал 24 Каналу, что это "дело справедливых рук". По его словам, значительную часть приспешников Корнета было уничтожено в течение 2015 – 2020 годов, и поэтому он тоже должен был давно отойти.
Читайте также Главарь боевиков Игорь Корнет мог пострадать после взрыва в Луганске
"ЛНР" стала значительно слабее
Зеленько отметил, что Корнет был доверенным лицом ФСБ, и к нему было больше доверия, чем к Леониду Пасечнику (гауляйтер так называемой "ЛНР" – 24 Канал).
Корнет – преданный, классический, коррумпированный "мент" еще времен Кучмы. Сидел он на своей должности крепко, и был теневым хозяином "ЛНР". И это сигнал того, что "ЛНР" заканчивается,
– уверен экс-агент КГБ.
Он напомнил про уничтожение в Луганске казарм в авиационном училище штурмовиков, которое произошло в тот же день, когда подорвался Корнет, уничтожение казарм в бывшем университете внутренних дел, уничтожение авиаремонтного завода, уничтожение военкомата, уничтожение складов на заводе "Полипак".
Экс-агент КГБ прокомментировал многочисленные "хлопки" в Луганске: смотрите видео
За последние дни "ЛНР" стала гораздо слабее. К тому же была уничтожена нефтяная база в Ровеньках Луганской области. Она обеспечивала логистику топлива Северо-Восточного фронта. Это является нормальной подготовкой к наступлению украинских сил,
– заметил экс-агент КГБ.
Александр Зеленько отметил, что ребята из ССО и ГУР оказались на своем месте и отработали качественно в Луганске.
"За это им будут и ордена, и должности", – подчеркнул он.
Что известно о подрыве главаря боевиков Игоря Корнета
- В Луганске, в салоне красоты "Барбершоп" 15 мая произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали семь человек, четверо из которых в тяжелом состоянии. Как оказалось, среди них был и глава "МВД" так называемой "ЛНР".
- Впоследствии вражеские СМИ сообщили, что один человек скончался. Что касается Корнета, то он сейчас находится в тяжелом состоянии.
- По одной из версий, его подрыв мог произойти в результате его конфликта предводителем "ЛНР" Пасечником. По информации разведки, Пасечник не мог влиять на Корнета и собирал на него компромат.
- В то же время, по информации спецслужб, за подрывом Корнета могут стоять представители СБУ, не афиширующие свои действия. Однако именно они, вероятно, приложили усилия к осуществлению многих спецопераций на временно оккупированных территориях Украины.