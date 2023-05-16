Бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ Александр Зеленько рассказал 24 Каналу, что это "дело справедливых рук". По его словам, значительную часть приспешников Корнета было уничтожено в течение 2015 – 2020 годов, и поэтому он тоже должен был давно отойти.

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"ЛНР" стала значительно слабее

Зеленько отметил, что Корнет был доверенным лицом ФСБ, и к нему было больше доверия, чем к Леониду Пасечнику (гауляйтер так называемой "ЛНР" – 24 Канал).

Корнет – преданный, классический, коррумпированный "мент" еще времен Кучмы. Сидел он на своей должности крепко, и был теневым хозяином "ЛНР". И это сигнал того, что "ЛНР" заканчивается,

– уверен экс-агент КГБ.

Он напомнил про уничтожение в Луганске казарм в авиационном училище штурмовиков, которое произошло в тот же день, когда подорвался Корнет, уничтожение казарм в бывшем университете внутренних дел, уничтожение авиаремонтного завода, уничтожение военкомата, уничтожение складов на заводе "Полипак".

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За последние дни "ЛНР" стала гораздо слабее. К тому же была уничтожена нефтяная база в Ровеньках Луганской области. Она обеспечивала логистику топлива Северо-Восточного фронта. Это является нормальной подготовкой к наступлению украинских сил,

– заметил экс-агент КГБ.

Александр Зеленько отметил, что ребята из ССО и ГУР оказались на своем месте и отработали качественно в Луганске.

"За это им будут и ордена, и должности", – подчеркнул он.

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