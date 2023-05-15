В понедельник, 15 мая, в Луганск в очередной раз наведывался "хлопок", после чего сразу же начали появляться сообщения о том, что якобы взорвали предателя Корнета. Что известно о состоянии здоровья коллаборанта по состоянию на 16:30, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"В тяжелом состоянии"

Собственно, сначала было известно, что взрыв прогремел в барбершопе и из-за него пострадали 7 человек. Четверо захватчиков доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Среди них, в частности, был Игорь Корнет, руководивший псевдоминистерством внутренних дел на временно оккупированной Луганской области.

Впоследствии вражеские СМИ проинформировали, что погиб один человек в результате этого. И были ранены именно три персоны, охранявшие тело коллаборанта Корнета.

За жизнь пострадавших сражаются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия,

– написал главарь захваченной части Луганщины Пасечник.

Самое смешное в этом всем то, что раньше оккупанты отмечали, что якобы состояние Корнета – "стабильное". В частности, об этом заявлял так называемый "подполковник народной милиции в отставке" Андрей Марочко.

Парад "хлопка" в Луганске