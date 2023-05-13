В субботу, 13 мая, местные телеграм-каналы Луганска написали о возможных свежих прилетах. Об этом сообщает 24 Канал. Очевидно, врагу следует окончательно забыть о спокойной жизни на украинских территориях, потому что это уже второй день подряд цветет "хлопок" в городе.

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Новый день – новые невзгоды

Если верить информационным помойкам, то на этот раз прилетело с неизвестного направления именно в военкомат в Луганске.



Последствия взрывов в Луганске / Фото из телеграм-каналов

Предыдущий "хлопок"

В пятницу, 12 мая, в оккупированном Луганске также раздалось несколько взрывов. Важно, произошло это как раз тогда, когда захватчики праздновали так называемый "день Луганской квазиреспублики".

Собственно, в сети впоследствии появились фото и видео, на которых виден огромный столб черного дыма, поднявшийся в небо после этого "хлопка".

Местные телеграм-каналы писали, что были попадания либо в нефтехранилище, либо в скопления военной техники. Вместе с тем оккупационные "власти" заявили о поражении завода "Полипак".

Взрывы в Луганске 12 мая / фото из телеграм-каналов

Следует сказать, что предприятие "Полипак" российские захватчики использовали как пункт базирования. Кроме того, известно, что недалеко от места происшествия перед взрывами гулял зять главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу.

То есть речь идет о блогере Алексее Столярове. Можно подытожить, что приехал он в Луганск в очень "удачное время" – такое интенсивное цветение "хлопка" можно увидеть не так часто.

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В то же время бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что "хлопок" приходил как раз туда, куда его "приглашал" наш президент.