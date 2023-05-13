Однако бывший глава Луганской ОВА отметил, что попали туда, куда просил наш президент. У оккупантов стоит огромный шум. Об этом он сообщил 24 Каналу.

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Попали туда, куда надо

Как подчеркнул Гайдай, этот "хлопок" четко показал, что все российские нарративы о "8 лет бомбили Донбасс" – это все ложь. Люди очень искренне удивляются взрывам.

А что такое? Как это нас бомбят? Уважаемые или неуважаемые, за 8 лет вы привыкли. Нас второй год бомбят, и мы не удивляемся прилетам. Зато четко делаем вещи, которые необходимы во время воздушной тревоги,

– подчеркивает экс-председатель Луганской ОВА.

Кстати, продолжил он, гражданским следует в ближайшее время не держаться у военных объектов. "Они знают, где они расположены – и казармы, и склады. Потому что этот "хлопок" будет ходить по Луганску еще не один день", – подытожил Гайдай.

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