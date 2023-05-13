Однак колишній голова Луганської ОВА зауважив, що потрапили туди, куди просив наш президент. В окупантів стоїть величезний гвалт. Про це він повідомив 24 Каналу.

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Поцілили туди, куди треба

Як підкреслив Гайдай, ця "бавовна" чітко показала, що усі російські наративи про "8 років бомбили Донбас" – це все брехня. Люди дуже щиро дивуються вибухам.

А що ж таке? Як це нас бомблять? Шановні або нешановні, за 8 років ви ж звикли. Нас другий рік бомблять, і не дивуємось прильотам. Ми чітко робимо ті речі, які необхідні під час повітряної тривоги,

– наголошує ексголова Луганської ОВА.

До речі, продовжив він, цивільним варто найближчим часом не триматися біля військових обєктів. "Вони знають, де вони розташовані – і казарми, і склади. Тому що ця "бавовна" буде ходити по Луганську ще не один день", – підсумував Гайдай.

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