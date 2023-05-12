Тимчасово окупований Луганськ, який загарбники захопили ще в 2014 році, зараз перебуває у ворожому тилу. До лінії фронту відстань становить понад 80 кілометрів, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу В окупованому Луганську пролунали щонайменше 2 вибухи: прилетіло в нафтосховище та базу техніки

Луганськ на карті

Найближчою точкою на лінії фронту до тимчасово окупованого Луганська є селище Спірне Донецької області. Відстань звідти до міста становить близько 80 кілометрів. Майже така ж відставань до сіл Білогорівка та Верхньокам'янське луганської області.

До міста-фортеці Бахмут Донецької області відстань з Луганська становить майже 100 кілометрів.



Відстань від Луганська до лінії фронту / Карта DeepState

Російські пропагандисти уже звинувачують Україну в удару ракетами GMLRS, однак військово-політичне керівництво України поки що не коментувало події в тимчасово окупованому Луганську.

Луганськ на карті України

Головне про вибухи в Луганську

Близько 18:00 12 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали 2 вибухи. За словами місцевих, їх нібито чули на території одного із заводів.

Невдовзі росіяни почали жалітися, що удар могли здійснити ракетами Storm Shadow. Мовляв, Україна нещодавно їх отримала і HIMARS не дістає до Луганська.

Російські воєнкори заявляли, що одна з ракет прилетіла по нафтосховищу. Однак офіційної інформації щодо інциденту поки що не було.

Крім того, на Машинобудівному заводі "100" спалахнула пожежа. Його використовувати як ремонтну базу та пункт постачання збройних сил Росії.