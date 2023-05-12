Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что пока нет официальной информации, что именно попало туда.

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"Что-то другое туда не долетает. Вряд ли это были наши БПЛА. Было сообщение министра обороны Великобритании, что эти ракеты уже переданы Украине. Это крылатая ракета воздушного базирования. Она может быть приспособлена для использования с наших самолетов, может быть запущена с бомбардировщика Су -24", – предположил он.

Военный эксперт подчеркнул, что можно допустить, что ракеты Storm Shadow уже не просто переданы ВСУ, а используются нашими защитниками.

"Хлопок" на территории России

Алексей Гетьман отметил, что по всем правилам войны, прописанным в ООН, Украина как государство, на которое напали, имеет право и даже должно уничтожать военные объекты, с которых атакуют нашу страну. Даже на территории России.

Неважно, где эти объекты расположены. Это не нарушает никаких международных правил, не приводит к эскалации. Надеюсь, что такой "хлопок" будет цвести и дальше не только на временно оккупированных территориях, но внутри России,

– сказал он.

Военный эксперт добавил, что говорится о "хлопке" на военных объектах, с которых атакуют Украину, и военных структурах, штабы, где принимают такие решения.

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