У понеділок, 15 травня, в Луганськ вчергове навідувалося "бавовнятко", після чого одразу ж почали з'являтись повідомлення про те, що нібито підірвали зрадника Корнета. Що відомо про стан здоров'я колаборанта станом на 16:30 – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
До теми Вбивства та "переворот": що відомо про зрадника Ігоря Корнета, якого могли підірвати в Луганську
"У важкому стані"
Власне, спершу було відомо, що вибух прогримів у барбершопі та через нього постраждало 7 осіб. Четверо загарбників доправили у важкому стані в лікарню.
Серед них, зокрема, був Ігор Корнет, що керував псевдоміністерством внутрішніх справ на тимчасово окупованій Луганщині.
Згодом ворожі ЗМІ проінформували, що загинула одна людина внаслідок цього. І було поранено саме тих трьох осіб, що охороняли тіло колаборанта Корнета.
За життя постраждалих борються медики. Профільні відомства з'ясовують обставини події,
– написав ватажок загарбаної частини Луганщини Пасічник.
Найсмішніше у цьому всьому те, що раніше окупанти зазначали, що начебто стан Корнета – "стабільний". Зокрема, про це заявляв так званий "підполковник народної міліції у відставці" Андрій Марочко.
Парад "бавовни" у Луганську
- Зазначимо, що уже тривалий час день у день "бавовнятко" не дає спокою ворогу саме в окупованому Луганську. Регулярні вибухи в цьому місті фіксують з 12 травня. Цікаво, 12 травня – це так званий "день Луганської квазіреспубліки". І насправді прекрасно, що його святкування не припиняються уже стільки днів поспіль.
- Наступного дня, 13 травня, ворожі ЗМІ повідомили, що прилетіло у військкомат у Луганську. Над містом виднівся величезний стовп диму, а в телеграм-каналах загарбників розпочалась справжня істерика та "тривожність".
- Власне, за ці дні "бавовна" також цвіла на території заводу "Поліпак", біля так званої "академії МВС", що в районі населеного пункту Ювілейний, та в інших місцях.