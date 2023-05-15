24 Канал зібрав усю інформацію про життя та діяльність зрадника. Що відомо про його конфлікт з Плотницьким та як він організував "переворот в "ЛНР" – читайте далі.

Дивіться також Внаслідок вибуху в Луганську міг постраждати один із ватажків бойовиків Ігор Корнет

Що відомо про Ігоря Корнета

Ігор Корнет народився 29 квітня 1973 року в Луганську, в сім'ї військового офіцера Олександра Корнета. Дитинство провів в переїздах між військовими гарнізонами Радянського Союзу і країн Варшавського договору.

У 1989 році закінчив школу №55 у Німеччині в місті Галле. З 1993 року служив в органах МВС України, поки не був звільнений в 1999 році з посади міліціонера патрульно-постової служби міліції в Луганській області.

Згідно з іншими даними Ігор Корнет служив у карному розшуку і в 2014 році добровільно перейшов на бік "ЛНР", брав участь у бойових діях на стороні терористів.

27 серпня Корнет був призначений "міністром внутрішніх справ ЛНР" і швидко розширив штат "відомства" з 219 осіб до 3 тисяч, після чого активно включився у боротьбу за вплив у псевдореспубліки.

Що відомо про конфлікт Корнета з Плотницьким

Вже в січні 2015 року "міністр" влип у скандал з вбивством польового командира Олександра Бєднова на прізвисько "Бетмен". Його кортеж розстріляли біля міста Лутугине Луганської області. Офіційно бійців та їх ватажка намагалися затримати за звинуваченням у викраденнях людей, тортурах, здирстві та розбоях.

Джерела стверджують, що "Бетмен" втрутився у великі контрабандні схеми транзиту наркотиків, в яких були замішані керівник "силових відомств ЛНР" Ігор Корнет і "міністр держбезпеки" Леонід Пасічник. Самі бойовики "Бетмена" назвали справжньою причиною вбивства Бєднова його незгоду з прокремлівським курсом ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

У 2016 році стався замах на того ж Плотницького, і він звинуватив "МВС ЛНР" в бездіяльності.

"Переворот в ЛНР"

Протистояння між "силовиками" та "главою ЛНР" загострилось 21 жовтня 2017 року. Корнета не звинуватили в тому, що він відібрав у мешканки Луганська Ніни Квірцової будинок в якому проживає досі.

Жінка, яка до того 2 роки писала звернення до "прокуратури ЛНР" несподівано отримала підтримку на найвищому рівні і сам "глава ЛНР" Ігор Плотницький приїхав під камеру "виселяти" Корнета з "віджатого" ним будинку.

13 листопада Корнет заборонив впускати і випускати з будівель "міністерства" і територіальних "відомств" всіх осіб і навіть співробітників з посвідченнями.

У результаті 20 листопада Плотницький звільнив "міністра" з посади, а 21 листопада на вулицях Луганська з'явилася бронетехніка та озброєні бійці. Незабаром з початку заколоту стало ясно, що Плотницький програє – під контролем Корнета швидко опинилася резиденція.

Втім, Плотницькму запропонували домовитися, здавши своїх найближчих помічників, визнавши їх "українськими диверсантами". Вже 23 листопада Ігор Плотницький відмовився від поста "очільника ЛНР" і виїхав в Росію.

Відтоді новим "главою ЛНР" став найближчий поплічник Ігоря Корнета – Леонід Пасічник, а сам головний ініціатор перевороту так і залишився "міністром внутрішніх справ".