Так, по данным источников 24 Канала, уже в первые часы после взрывов на территории бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, в местные морги привезли несколько десятков тел.

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Тела оккупантов свозят в морги Луганска

Уже известно о доставке более 30 тел ликвидированных оккупантов. Впрочем, скорее всего, агрессор, как всегда, пытается скрыть свои потери. Поэтому реальное количество "хороших россиян" может быть значительно больше.

Теперь как второе ПТУ в Макеевке, где украинские воины "пакетировали" около 400 российских солдат Кроме того, еще ориентировочно 300 оккупантов стали "трехсотыми".

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Что известно о взрывах в Луганске

Утром понедельника во временно оккупированном Луганске прогремели по меньшей мере два взрыва.

В результате "прилетов" на территории бывшего училища, где разместились российские террористы, вспыхнул сильный пожар.

В сети обнародовали кадры с места происшествия. Из помещения шел черный дым.

Российские пропагандисты уже написали, что на месте работают экстренные службы. Мол, количество пострадавших еще уточняют.