Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Самое важное из разговора – читайте в этом материале.

Обратите внимание Почему Россия напала на Украину: Залужный очертил суть войны

Вырытые окопы не спасут оккупантов

В ожидании контрнаступления ВСУ российские захватчики пытаются укрепить свои позиции окопами. Данилов отметил, что украинские Силы обороны, несмотря ни на что, выполнят свою задачу.

Пусть копают как можно больше, копают как можно шире,

– посоветовал секретарь СНБО.

Он сыронизировал, что у России пока еще большая территория, поэтому ей есть где копать – в Курске, Белгороде, Тамбове. Однако это не имеет никакого практического значения.

Сколько бы они ни копали – им это не поможет. Мы выполним свою задачу, которая сейчас перед нашим сообществом, нацией. Они (россияне – 24 Канал) уйдут с нашей территории. Все без исключения,

– подчеркнул Данилов.

Ведь это, добавил он, в первую очередь о справедливости, которая сейчас необходима не только нам, но и всему миру. Украинцы же доказали, что так называемая мощь России не стоит никакого внимания.

Алексей Данилов о завершении войны и Новом годе в более спокойной ситуации: смотрите видео

Украина готовит сюрпризы оккупантам

Данилов подчеркнул, что волнение у врага должны вызывать не только ракеты Storm Shadow, которые нам предоставляет Великобритания. У Украины еще есть собственное производство мощных ракет.

Он напомнил, что в 2022 году печально известный крейсер "Москва", которым так кичились россияне, затонул с помощью ракет, разработанных в Украине.

Россияне могут бояться не только ракет, которые нам предоставила Великобритания. Продолжаем ли мы готовить сюрпризы? Конечно, мы готовимся,

– сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что мы не остановимся, пока не выгоним оккупантов со своей земли. Сейчас у Украины есть задача, чтобы новый 2024 год мы встречали в более спокойной ситуации.

К тому же, по словам Данилова, для украинцев важно поставить точку в российском вопросе. Страна-агрессор украла у нас многое, в том числе и переписала историю.

F-16 являются решением против авиабомб России

Секретарь СНБО заявил, что руководство страны понимает все угрозы со стороны противника. Вызовом для нас остаются российские планирующие авиабомбы. Но Украина однозначно готова давать отпор.

Когда мы сбили "Кинжал", россияне были в огромном отчаянии, потому что они считали, что это средство поражения никоим образом нельзя сбить и оно должно достигать той цели, куда они его отправляют,

– заметил Данилов.

Точно так же, по его словам, будет и с вражескими авиабомбами, а также другими средствами поражения. Ведь над решением этих вопросов каждый день работают тысячи людей.

Решение есть в виде F-16, но нам немного нужно набраться терпения,

– подчеркнул секретарь СНБО.

В конце концов, добавил он, эти истребители обязательно будут в нашем небе и будут защищать от врага всю нашу страну.

У Украины есть мощная поддержка от Запада

Секретарь СНБО рассказал, что Украина каждый день продолжает получать военную помощь от западных партнеров.

Некоторые страны выполнили свои обязательства уже на 100%. Некоторые страны по тем или иным причинам, немного есть, я не могу сказать "торможение", однако есть задержка, но это не критическая ситуация,

– сказал Данилов.

По его словам, каждый день наше государство чувствует уже гораздо более мощную поддержку от партнеров, чем это было весной 2022 года. Украина вместе с союзниками понимает, что нужно делать.

Вся Россия – террористическая организация

Единственный большой вопрос, заметил он, на который еще нет ответа – это то, что должно произойти с Россией, чтобы она перестала себя вести так, как обычно.

Нам нужно это сломать и понимать, что Россия должна стать такой страной, которая никогда не будет посягать на своих соседей,

– уверен секретарь СНБО.

Потому что, объяснил он, если страна-агрессор останется в таком же виде и у нее будет "царь", – это будет империя, которая собственными амбициями будет мешать жить своим соседям.

Данилов напомнил, что Евгений Пригожин является главарем частной военной компании, которая уже объявлена во многих странах террористической организацией. Но нужно, чтобы весь мир понимал, что вся Россия – это террористическая организация, а не только Пригожин и его банда.

Война в Украине: последние новости