Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, у Украины также есть собственное производство мощных ракет.

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Данилов напомнил, что в 2022 году знаменитый крейсер "Москва", которым так кичились россияне, затонул с помощью ракет, разработанных в Украине.

"Россияне могут бояться не только ракет, которые нам предоставила Великобритания. Продолжаем ли мы готовить "сюрпризы"? Конечно, мы готовимся. До тех пор, пока они не уйдут с нашей территории, мы не остановимся. Мы будем бороться столько, сколько нужно ", – подчеркнул он.

Поставить точку в российском вопросе

Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас у Украины есть задача, чтобы новый 2024 год мы встречали в более спокойной ситуации. Кроме того, для украинцев важно поставить точку в российском вопросе. Страна-агрессорка украла у Украины много, переписала историю.

Это не только об отношениях между Россией и Украиной. Они "напичкали" этого хлама в другие страны, разные институты. Есть большая задача: сделать правдивую историю наших отношений, нашей страны, нашей нации. Нам нужно это сделать,
– убежден чиновник.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас в библиотеках многих стран мира представлены учебники, написанные россиянами. В этих изданиях представлена абсолютно лживая история Украины и России.

Данилов о "сюрпризах" для россиян: смотрите видео

Украина получила ракеты Storm Shadow

  • Ранее Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров.
  • Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вопросы передачи ракет находилось в информационном пространстве около полугода. Спикер сказал, что не может комментировать, будет ли атаковать Украина с помощью Storm Shadow Крымский мост или другие цели.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине. Он отметил, что военные должны пройти обучение.
  • Очень хорошо отреагировал на передачу ракет министр обороны Украины Алексей Резников. Он написал, что с помощью этих ракет "прорвется солнечный свет нашей свободы на победу". Слова министра обороны пользователи сети поддержали и шутили, что ракетные лучи должны взойти на Керчинский мост.
  • Россия уже в панике от подобных новостей. Гости российской пропагандистки Ольги Скабеевой в эфире чуть не дрались в истерике из-за того, что ждет россиян после передачи ракет Украине.