Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, у Украины также есть собственное производство мощных ракет.
К теме Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
Данилов напомнил, что в 2022 году знаменитый крейсер "Москва", которым так кичились россияне, затонул с помощью ракет, разработанных в Украине.
"Россияне могут бояться не только ракет, которые нам предоставила Великобритания. Продолжаем ли мы готовить "сюрпризы"? Конечно, мы готовимся. До тех пор, пока они не уйдут с нашей территории, мы не остановимся. Мы будем бороться столько, сколько нужно ", – подчеркнул он.
Поставить точку в российском вопросе
Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас у Украины есть задача, чтобы новый 2024 год мы встречали в более спокойной ситуации. Кроме того, для украинцев важно поставить точку в российском вопросе. Страна-агрессорка украла у Украины много, переписала историю.
Это не только об отношениях между Россией и Украиной. Они "напичкали" этого хлама в другие страны, разные институты. Есть большая задача: сделать правдивую историю наших отношений, нашей страны, нашей нации. Нам нужно это сделать,
– убежден чиновник.
Секретарь СНБО отметил, что сейчас в библиотеках многих стран мира представлены учебники, написанные россиянами. В этих изданиях представлена абсолютно лживая история Украины и России.
Данилов о "сюрпризах" для россиян: смотрите видео
Украина получила ракеты Storm Shadow
- Ранее Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вопросы передачи ракет находилось в информационном пространстве около полугода. Спикер сказал, что не может комментировать, будет ли атаковать Украина с помощью Storm Shadow Крымский мост или другие цели.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине. Он отметил, что военные должны пройти обучение.
- Очень хорошо отреагировал на передачу ракет министр обороны Украины Алексей Резников. Он написал, что с помощью этих ракет "прорвется солнечный свет нашей свободы на победу". Слова министра обороны пользователи сети поддержали и шутили, что ракетные лучи должны взойти на Керчинский мост.
- Россия уже в панике от подобных новостей. Гости российской пропагандистки Ольги Скабеевой в эфире чуть не дрались в истерике из-за того, что ждет россиян после передачи ракет Украине.