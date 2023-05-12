Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что некоторые страны уже полностью выполнили свои обещания.
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"Некоторые страны выполнили свои обязательства уже на 100%. Некоторые страны по тем или иным причинам, немножко есть, я не могу сказать "торможение", однако есть задержка, но это не критическая ситуация", – рассказал Данилов.
Поддержка мощнее, чем была
Он отметил, что каждый день наше государство чувствует уже гораздо более мощную поддержку от партнеров, чем было весной 2022 года.
"Мы совместно с нашими партнерами понимаем, что нужно делать", – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
По его словам, единственный большой вопрос, на который нет ответа, это то, что должно случиться с Россией для того, чтобы она перестала себя вести так, как обычно.
"Этот вопрос открыт. Я считаю, что его не нужно замалчивать, надо говорить, какая должна быть Россия после нашей победы", – подчеркнул он.
Данилов отметил, что если страна-агрессор останется в таком же виде, и у нее будет "царь", то это будет империя, которая будет постоянно своими имперскими амбициями мешать жить своим соседям.
Нам нужно это сломать и понимать, что Россия должна стать такой страной, которая никогда не будет посягать на своих соседей,
– убежден секретарь СНБО.
Как Алексей Данилов оценивает поддержку западных партнеров: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте
По словам Алексея Данилова, сказки Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде", полностью не соответствуют действительности.
"Ситуация сложная. На самом деле снарядов у них больше, чем достаточно. И все, что выдавали, даже с запасом, им не хватило для того, чтобы они выполнили те задачи, которые они брали на себя", – подчеркнул секретарь Совбеза.
Сначала россияне обещали захватить город ко дню рождения Владимира Путина в 2022 году, затем до Нового года.
А крайняя задача – это было 9 мая – их "сакральный" праздник. Они ставили себе вопрос захвата этого небольшого районного центра на территории нашей родной страны. Задание не выполнили,
– заметил он.
Поэтому в оккупантов начинается выяснение их внутренних отношений. Алексей Данилов не верит в то, что Евгений Пригожин самостоятельно может что-либо решать, рассказывать.
"Это обычное дело – история КГБ, когда имеют не один центр влияния для того, чтобы не пугаться, а делать распределение на 3 – 4 группы, которые имеют определенные свои преференции в тех или иных вещах. И друг на друга нападают, друг с другом выясняют отношения", – добавил секретарь СНБО.
Он отметил, что Пригожин является владельцем, руководителем частной военной компании, которая уже объявлена во многих странах террористической институцией.
"К сожалению, это не все понимают. Я бы очень хотел, чтобы весь мир понимал, что вся Россия – это террористическая институция, а не только Пригожин и его банда", – подчеркнул Данилов.
Военная помощь для Украины: главное
- Спикер Командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл заявил, что готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые уже предоставили, будет "серебряной пулей" для оккупантов. Он отметил, что Украина не начала еще использовать все вооружения.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что у Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие, чтобы освободить свои территории во время контрнаступления.
- Также Блинкен отметил, что США продолжат поддерживать Украину, и в случае необходимости, помогут закрыть нехватку оружия.