Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что некоторые страны уже полностью выполнили свои обещания.

Смотрите также Когда понимаешь, что к кораблям с "Калибрами" считанные километры, – Минобороны о Storm Shadow

"Некоторые страны выполнили свои обязательства уже на 100%. Некоторые страны по тем или иным причинам, немножко есть, я не могу сказать "торможение", однако есть задержка, но это не критическая ситуация", – рассказал Данилов.

Поддержка мощнее, чем была

Он отметил, что каждый день наше государство чувствует уже гораздо более мощную поддержку от партнеров, чем было весной 2022 года.

"Мы совместно с нашими партнерами понимаем, что нужно делать", – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, единственный большой вопрос, на который нет ответа, это то, что должно случиться с Россией для того, чтобы она перестала себя вести так, как обычно.

"Этот вопрос открыт. Я считаю, что его не нужно замалчивать, надо говорить, какая должна быть Россия после нашей победы", – подчеркнул он.

Данилов отметил, что если страна-агрессор останется в таком же виде, и у нее будет "царь", то это будет империя, которая будет постоянно своими имперскими амбициями мешать жить своим соседям.

Нам нужно это сломать и понимать, что Россия должна стать такой страной, которая никогда не будет посягать на своих соседей,

– убежден секретарь СНБО.

Как Алексей Данилов оценивает поддержку западных партнеров: смотрите видео

Ситуация в Бахмуте

По словам Алексея Данилова, сказки Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде", полностью не соответствуют действительности.

"Ситуация сложная. На самом деле снарядов у них больше, чем достаточно. И все, что выдавали, даже с запасом, им не хватило для того, чтобы они выполнили те задачи, которые они брали на себя", – подчеркнул секретарь Совбеза.

Сначала россияне обещали захватить город ко дню рождения Владимира Путина в 2022 году, затем до Нового года.

А крайняя задача – это было 9 мая – их "сакральный" праздник. Они ставили себе вопрос захвата этого небольшого районного центра на территории нашей родной страны. Задание не выполнили,

– заметил он.

Поэтому в оккупантов начинается выяснение их внутренних отношений. Алексей Данилов не верит в то, что Евгений Пригожин самостоятельно может что-либо решать, рассказывать.

"Это обычное дело – история КГБ, когда имеют не один центр влияния для того, чтобы не пугаться, а делать распределение на 3 – 4 группы, которые имеют определенные свои преференции в тех или иных вещах. И друг на друга нападают, друг с другом выясняют отношения", – добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что Пригожин является владельцем, руководителем частной военной компании, которая уже объявлена во многих странах террористической институцией.

"К сожалению, это не все понимают. Я бы очень хотел, чтобы весь мир понимал, что вся Россия – это террористическая институция, а не только Пригожин и его банда", – подчеркнул Данилов.

Военная помощь для Украины: главное