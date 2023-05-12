Министерство обороны Украины решило потролить россиян. Потому захватчикам напомнили, что так называемый черноморский флот будет в зоне досягаемости ракет Storm Shadow.

Обратите внимание Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Троллинг россиян от Минобороны

Министерство обороны Украины отметило, что носители крылатых ракет "Калибр" в Севастопольской бухте и черноморский флот, а скорее флотилия, теперь будут достижимы для нас.

Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 километров 700 метров.

– отметили в Минобороны.

К сообщению добавили фото президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время визита главы государства в Лондон в феврале 2023 года.

Украина получит дальнобойное оружие

Великобритания стала первой страной, предоставившей нам дальнобойные ракеты. Накануне британское правительство провело закупки, по результатам которых наша страна получит Storm Shadow – ракеты, способные поражать цели в районе 250 километров.

Дальнобойные ракеты могут поразить даже Крымский мост и подорвать логистику врага. К слову, чтобы вывезти из строя Крымский мост, достаточно всего 3-4 ракеты.

Владимир Зеленский после решения Лондона провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил за важную для Украины помощь.