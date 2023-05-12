Міністерство оборони України вирішило потролити росіян. Тому загарбникам нагадали, що так званий чорноморський флот буде в зоні досяжності ракет Storm Shadow.

Зверніть увагу Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

Тролінг росіян від Міноборони

Міністерство оборони України відзначило, що носії крилатих ракет "Калібр" у Севастопольській бухті та загалом чорноморський флот, а радше флотилія, тепер будуть досяжні для нас.

Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 кілометрів 700 метрів,

– зазначили у Міноборони.

До допису додали фото президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака під час візиту глави держави до Лондона у лютому 2023 року.

Україна отримає далекобійну зброю

Велика Британія стала першою країною, яка надала нам далекобійні ракети. Напередодні британський уряд провів закупівлі, за результатами яких наша країна отримає Storm Shadow – ракети, які здатні уражати цілі в районі 250 кілометрів.

Далекобійні ракети можуть уразити навіть Кримський міст та суттєво підірвати логістику ворога. До слова, щоб вивезти з ладу Кримський міст, достатньо лише 3 – 4 ракети.

Володимир Зеленський після рішення Лондона провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував за важливу для України допомогу.