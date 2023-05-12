Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що деякі країни вже повністю виконали свої обіцянки.

Дивіться також Коли розумієш, що до кораблів з "Калібрами" лічені кілометри, – Міноборони про Storm Shadow

"Деякі країни виконали свої зобов'язання вже на 100%. Деякі країни по тих чи інших причинах, трошечки є, я не можу сказати "гальмування", проте, є затримка, але це не критична ситуація", – розказав Данілов.

Підтримка потужніша, ніж була

Він зауважив, що щодня наша держава відчуває вже набагато потужнішу підтримку від партнерів, ніж як було навесні 2022 року.

"Ми спільно з нашими партнерами розуміємо, що треба робити", – наголосив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

За його словами, єдине велике питання, на яке нині немає відповіді, це те, що має відбутися з Росією для того, аби вона перестала себе вести так, як веде зазвичай.

"Це питання є відкрите. Я вважаю, що його не треба замовчувати, треба говорити, яка має бути Росія після нашої перемоги", – наголосив він.

Данілов зауважив, якщо країна-агресорка залишиться в такому ж вигляді, і у неї буде "цар", то це буде імперія, яка буде постійно своїми імперськими амбіціями заважати жити своїм сусідам.

Нам треба це зламати й розуміти, що Росія має стати такою країною, яка ніколи не буде зазіхати на своїх сусідів,

– переконаний секретар РНБО.

Як Олексій Данілов оцінює підтримку західних партнерів: дивіться відео

Ситуація в Бахмуті

За словами Олексія Данілова, казки Євгєнія Пригожина про нібито "снарядний голод", повністю не відповідають дійсності.

"Ситуація складна. Насправді снарядів у них більше, ніж достатньо. І все, що видавали, навіть із запасом, їм не вистачило для того, щоби вони виконали ті завдання, які вони брали на себе", – наголосив секретар Радбезу.

Спочатку росіяни обіцяли захопити місто до дня народження Владіміра Путіна у 2022 році, потім до Нового року.

А крайнє завдання – це було 9 травня – їх "сакральне" свято. Вони ставили собі питання захоплення цього невеличкого районного центру на території нашої рідної країни. Завдання не виконали,

– зауважив він.

Через то в окупантів починається з'ясування їх внутрішніх стосунків. Олексій Данілов не вірить в те, що Євгєній Пригожин самостійно може щось вирішувати, розповідати.

"Це звичайна річ – історія КДБ, коли мають не один центр впливу для того, щоб не лякатися, а робити розподіл на 3 – 4 групи, які мають певні свої преференції в тих чи інших речах. І один на одного нападають, один з одним з'ясовують стосунки", – додав секретар РНБО.

Він зауважив, що Пригожин є власником, керівником приватної військової компанії, яка вже оголошена в багатьох країнах терористичною інституцією.

"На жаль, це не всі розуміють. Я б дуже хотів, щоби весь світ розумів, що вся Росія – це терористична інституція, а не лише Пригожин та його банда", – наголосив Данілов.

Військова допомога для України: головне