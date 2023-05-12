Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

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Блінкен наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити,

– сказав Блінкен.

Він зауважив, що "країни будуть допомагати залежно від власних можливостей, технологій; залежно від того, що є найбільш доцільним".

Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес, – додав держсекретар США.

Зауважте! Нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів.

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