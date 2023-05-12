Усе це, знову ж таки, робиться через коаліцію та скоординований процес. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Важливо Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow
Союзники працюють разом
За словами Блінкена, міністр Остін керує цим уже багато місяців. Однак справа не лише в системах озброєння. Річ у тім, що військові мусять пройти навчання.
Це технічне обслуговування, тому що якщо бійці не знають, як це підтримувати, воно розвалюється за 7 днів, це не принесе вам великої користі,
– пояснив Блінкен.
Потрібно також розуміти, як використовувати ці речі в злагодженому й ефективному плані – загальному озброєнні.
"Над усім ми працювали, і робимо це скоординовано. Різні країни беруть різні частини цього", – додав держсекретар.
Що цьому передувало
- Велика Британія 11 травня офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Вони можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів.
- Тепер військові об'єкти Росії під загрозою. Експерти повідомляли, що 3 – 4 ракети Storm Shadow виведуть з ладу Кримський міст на тривалий час.
- Ба більше, ця ракета створена для прориву найпотужнішої ППО. Тому росіянам, які і раніше мали постійну "бавовну", слід напружитись.