Усе це, знову ж таки, робиться через коаліцію та скоординований процес. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Союзники працюють разом

За словами Блінкена, міністр Остін керує цим уже багато місяців. Однак справа не лише в системах озброєння. Річ у тім, що військові мусять пройти навчання.

Це технічне обслуговування, тому що якщо бійці не знають, як це підтримувати, воно розвалюється за 7 днів, це не принесе вам великої користі,

– пояснив Блінкен.

Потрібно також розуміти, як використовувати ці речі в злагодженому й ефективному плані – загальному озброєнні.

"Над усім ми працювали, і робимо це скоординовано. Різні країни беруть різні частини цього", – додав держсекретар.

Що цьому передувало