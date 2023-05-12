Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Блинкен подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.

Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и этой коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если есть пробелы, если есть недостатки, они нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить,

– сказал Блинкен.

Он отметил, что "страны будут помогать в зависимости от собственных возможностей, технологий; в зависимости от того, что наиболее целесообразно".

Таким образом, мы предоставили некоторые уникальные вещи для Украины через этот процесс, – добавил госсекретарь США.

Заметьте! Недавно США объявили о новом пакете военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.

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