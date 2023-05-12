Об этом в эфире 24 Канала уверенно заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что украинские Силы обороны, несмотря ни на что, выполнят свою задачу.

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"Пусть копают как можно больше, копают как можно шире", – посоветовал секретарь СНБО.

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Сколько бы ни копали – не поможет

Алексей Данилов иронически отметил, что Россия пока имеет большую территорию – ей есть где копать, в частности в Курске, Белгороде, Тамбове. Но это не имеет никакого практического значения.

Сколько бы они ни копали – им это не поможет. Мы выполним свою задачу, которая сейчас перед нашим обществом, нацией. Они (россияне – 24 Канал) уйдут с нашей территории. Все без исключения. Иначе быть не может. Ибо в первую очередь это о справедливости, которая на сегодняшний день необходима не только нам, но и миру.

– подчеркнул он.

Чиновник добавил, что пока мир закрывал глаза на действия российского диктатора Владимира Путина, украинцы уничтожали его мощь и доказали, что она не стоит никакого внимания.

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