И, конечно, это не могли обойти вниманием в британской разведке. В ведомстве высмеяли россиян, а также объяснили, зачем врагу все эти окопы.

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Окопы не только на оккупированных территориях

В разведке отметили, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений. Подобного ни одна страна мира не видела многие десятилетия.

Причем интересно, что оборонительные постройки не только вблизи линии фронта. Их зафиксировали также глубоко внутри России. То есть в стране настолько боятся, что окапываются даже на своей территории.

В ведомстве ссылаются на спутниковые снимки. Они демонстрируют, что Россия немало усилий приложила, чтобы укрепить северную границу временно оккупированного Крыма. Многослойную оборонную зону зафиксировали недалеко от села Медведевка.

Но это еще не всё. Окопы, протяженностью в сотни километров, обнаружили в Белгородской и Курской областях. В разведке напоминают, что это международно признанные территории самой России.

Эти оборонные сооружения подчеркивают глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может осуществить серьезный прорыв,

– отмечают в разведке.

В то же время предполагают, что в некоторых случаях траншеи рыли по заказу местных командиров и гражданских лидеров. Таким образом они пытались продвигать официальный нарратив. Речь идет о якобы "угрозе" России со стороны Украины и НАТО.

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