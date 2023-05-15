Так, представники СБУ доклали зусиль. Цю інформацію 24 Каналу підтвердили у спецслужбах.
Важливо Вбивства та "переворот": що відомо про зрадника Ігоря Корнета, якого могли підірвати в Луганську
Слід розуміти, що чимало успішних операцій на окупованих територіях – справа українських спецслужб. Зокрема, розвідки. Однак часто це відбувається секретно. Інформацію не розголошують, аби нею не скористався ворог.
"Бавовна" у Луганську: що відомо
- Вибух прогримів у барбершопі в Луганську 15 травня. Постраждали 7 осіб, четверо з яких доправили у важкому стані в лікарню. Серед них, зокрема, був Ігор Корнет.
- Пропагандистські ЗМІ пишуть, що загинула одна людина внаслідок цього. Поранення зазнали окупанти, що охороняли колаборанта Корнета.
- До слова, окупанти кажуть, що Корнет – у важкому стані. За його життя борються лікарі.
Хто такий Ігор Корнет
Корнет – це зрадник, який у 2014 році добровільно перейшов на бік окупантів. Він брав участь у бойових діях на стороні терористів.
Бойовика призначили "міністром внутрішніх справ ЛНР". Крім того, так званий "міністр МВС" причетний до кримінальних схем. Зокрема, він створив банду, яка обкрадала фермерів у Луганській області. Це відбувалось на окупованих і після 24 лютого 2022 року територіях.