Так, представники СБУ доклали зусиль. Цю інформацію 24 Каналу підтвердили у спецслужбах.

Важливо Вбивства та "переворот": що відомо про зрадника Ігоря Корнета, якого могли підірвати в Луганську

Слід розуміти, що чимало успішних операцій на окупованих територіях – справа українських спецслужб. Зокрема, розвідки. Однак часто це відбувається секретно. Інформацію не розголошують, аби нею не скористався ворог.

"Бавовна" у Луганську: що відомо

Вибух прогримів у барбершопі в Луганську 15 травня. Постраждали 7 осіб, четверо з яких доправили у важкому стані в лікарню. Серед них, зокрема, був Ігор Корнет.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що загинула одна людина внаслідок цього. Поранення зазнали окупанти, що охороняли колаборанта Корнета.

До слова, окупанти кажуть, що Корнет – у важкому стані. За його життя борються лікарі.

Хто такий Ігор Корнет

Корнет – це зрадник, який у 2014 році добровільно перейшов на бік окупантів. Він брав участь у бойових діях на стороні терористів.

Бойовика призначили "міністром внутрішніх справ ЛНР". Крім того, так званий "міністр МВС" причетний до кримінальних схем. Зокрема, він створив банду, яка обкрадала фермерів у Луганській області. Це відбувалось на окупованих і після 24 лютого 2022 року територіях.