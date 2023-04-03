Пушилін усвідомлює неминучість поразки Росії, тому намагається створити для себе грошову "подушку безпеки". Для цього лідер так званої "ДНР" грабує окуповані території Донецької області.

Дивіться також Буде ще гірше: на Донеччині окупанти почали забирати житло у боржників за комуналку

Син працівника адміністрації Путіна перерахував гроші дружині Пушиліна

Телеграм-каналами ширяться документи, які свідчать, що на рахунки дружини Пушиліна, ймовірно, пересилають величезні гроші з офшорних рахунків. Офшор належить Владіміру Кірієнку – сину працівника адміністрації Владіміра Путіна – Сергєя Кірієнка.

На рахунки дружини Пушиліна відправляють гроші з Росі / Фото документів з мережі

Пушилін підім'яв під себе всі доходи після смерті Захарченка

Денис Пушилін організував на окупованій Донеччині фінансову піраміду, якій може позаздрити творець компанії МММ Сергій Мавроді. Ставленик Кремля в окупованому Донецьку цинічно обманює людей.

Причому він сприймає так звану "ДНР" як бізнес і нічого більше. Ні про які "політичні" амбіції у випадку Пушиліна не йдеться.

Пушилін став главою так званої "ДНР" після вбивства терориста Олександра Захарченка 31 серпня 2018 року. Новий ватажок бойовиків на Донбасі поступово підім'яв під себе величезні доходи від майже всього бізнесу.

Пушилін освоює кремлівські гроші

Пушилін під керівництвом та дахом кураторів з Москви дерибанить гроші, які Кремль виділяє на утримання регіону. Окрім того, за останній час Кремль суттєво зменшив видатнки на окуповані території. Однак так звана "відбудова" стертого з лиця землі Маріуполя, міфічне будівництво каналу постачання води з Дону – це величезні проєкти, на які виділяються мільярди. Більшість грошей дерибанять.

Як приклад – афера з проєктом побудови водопроводу із Ростова на Донбас. Російські куратори проєкту "ДНР", Пушилін та його оточення разом із чиновниками Ростовської області вирішили вкрасти величезну суму, яка була виділена з російського бюджету.

Ці гроші, згідно з документами, призначалися для будівництва водогону з річки Дон до окупованого Донецька. Однак Пушилін чудово розумів, що проєкт нереально реалізувати.

За даними українських спецслужб, російський уряд виділив аж 1 мільярд рублів як перший транш фінансування будівництва каналу Дон – Донецьк. І понад половину цієї суми численні підрядники вже встигли освоїти.

Найбільше від цієї афери страждають люди, які опинилися без централізованого водопостачання. Вони зможуть отримувати воду, коли регіон буде звільнено.

Пушилін веде свою гру

У 2023, коли стало ще більш очевидним, що повномасштабне вторгнення Росії йде не за планом, Пушилін кілька разів змінював команду.

Що цікаво, він домовлявся про підтримку з ватажком вагнерівцем Євгєнієм Пригожиним, який потрапив у немилість міноборони Росії. Водночас глава бойовиків намагався здружитися з Владіміром Кірієнком та іншими власними персонами з Росії. Пушилін намагається крутитися і домовлятися з різними гравцями, щоб його самого не "відіграли" і він залишився при грошах на потоках.

Усе свідчить про те, що Пушилін почав продумувати запасні варіанти на той випадок, коли Росія впаде. Раніше він виводив награбовані гроші з "ДНР" до Росії.

Але на тлі невдач і провалів Росії ситуація докорінно змінилася у 2022 році. Ймовірно, лідер бойовиків подумав, що буде більш безпечно виводити гроші в інші країни.

Для цього він обрав Бразилію, де ймовірно придбав собі земельну ділянку загальною площею понад 500 метрів квадратних.

Хто спільник Пушиліна

Як свідчать документи, які злили в мережу, Пушилін систематично "ганяє" гроші на рахунки своєї дружини через офшор сина Кірієнка. Нещодавно ватажок бойовиків отримав понад 2 мільйони доларів від Росії.

Цікаво, що як тільки Кірієнко приїжджає на Донбас, то через кілька днів на рахунок капають гроші. Зокрема, Пушилін і Кірієнко зустрічалися 21 листопада 2022 року, коли нагороджували демобілізованих студентів так званої "ДНР". А грошовий переказ у розмірі 2 мільйонів доларів було здійснено через 2 дні – 23 листопада 2022 року.



Денис Пушилін і Сергєй Кірієнко / Фото із соцмереж

"ДНР" – обман, від якого страждають мирні люди

У підсумку все, що обіцяла Росія та її ставленики в Кремлі – це суцільна брехня, від чого страждають люди на тимчасово окупованому Донбасі. Так звана "ДНР" – це виключно платформа для корупції, а також постачання "гарматного м'яса" в лави російської армії.

Пушилін та інше його оточення втече з Донецька, як тільки з'явиться перший натяк, що Сили оборони України зайдуть у Донецьк. Деокупація регіону наближається з кожним днем. Зокрема, президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни ще мають шанс піти, інакше – всіх загарбників знищать.