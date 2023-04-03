Пушилин отдает себе отчет в неизбежности поражения России, поэтому пытается создать для себя денежную "подушку безопасности". Для этого лидер так называемой "ДНР" грабит оккупированные территории Донецкой области.

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Сын работника администрации Путина перечислил деньги жене Пушилина

Телеграмм-каналами распространяются документы, свидетельствующие, что на счета жены Пушилина, вероятно, пересылают огромные деньги с оффшорных счетов. Оффшор принадлежит Владимиру Кириенко – сыну работника администрации Владимира Путина – Сергея Кириенко.

На счета жены Пушилина отправляют деньги из России / Фото документов из сети

Пушилин подмял под себя все доходы после смерти Захарченко

Денис Пушилин организовал на оккупированной Донбассе финансовую пирамиду, которой может позавидовать создатель компании МММ Сергей Мавроди. Ставленик Кремля в оккупированном Донецке цинично обманывает людей.

Причем он воспринимает так называемую "ДНР" как бизнес и ничего больше. Ни о каких "политических" амбициях в случае Пушилина речь не идет.

Пушилин стал главой так называемой "ДНР" после убийства террориста Александра Захарченко 31 августа 2018 года. Новый главарь боевиков на Донбассе постепенно подмял под себя огромные доходы от почти всего бизнеса.

Пушилин осваивает кремлевские деньги

Пушилин под руководством и крышей кураторов из Москвы дерибанит деньги, выделяемые Кремлем на содержание региона. Кроме того, за последнее время Кремль существенно снизил расходы на оккупированные территории. Однако так называемое "восстановление" стертого с лица земли Мариуполя, мифическое строительство канала поставки воды с Дона – это огромные проекты, на которые выделяются миллиарды. Большинство денег получают.

В качестве примера – афера с проектом построения водопровода из Ростова на Донбасс. Российские кураторы проекта "ДНР", Пушилин и его окружение вместе с чиновниками Ростовской области решили украсть огромную сумму, выделенную из российского бюджета.

Эти деньги, согласно документам, предназначались для строительства водопровода из реки Дон в оккупированный Донецк. Однако Пушилин прекрасно понимал, что проект невозможно реализовать.

По данным украинских спецслужб, российское правительство выделило 1 миллиард рублей как первый транш финансирования строительства канала Дон – Донецк. И более половины этой суммы многочисленные подрядчики уже успели освоить.

Больше всего этой аферы страдают люди, которые оказались без централизованного водоснабжения. Они смогут получать воду, когда регион будет освобожден.

Пушилин ведет свою игру

В 2023 году, когда стало еще более очевидным, что полномасштабное вторжение России идет не по плану, Пушилин несколько раз менял команду.

Что интересно, он договаривался о поддержке с главой вагнеровцев Евгением Пригожиным, попавшим в немилость минобороны России. В то же время, глава боевиков пытался сдружиться с Владимиром Кириенко и другими собственными персонами из России. Пушилин пытается вертеться и договариваться с разными игроками, чтобы его самого не "отыграли" и он остался при деньгах на потоках.

Все свидетельствует о том, что Пушилин начал продумывать запасные варианты на случай, когда Россия упадет. Ранее он выводил награбленные деньги из "ДНР" в Россию.

Но на фоне неудач и провалов России ситуация в корне изменилась в 2022 году. Вероятно, лидер боевиков подумал, что будет безопаснее выводить деньги в другие страны.

Для этого он выбрал Бразилию, где предположительно приобрел себе земельный участок общей площадью более 500 квадратных метров.

Кто сообщник Пушилина

Как свидетельствуют слившиеся в сеть документы, Пушилин систематически "гоняет" деньги на счета своей жены через оффшор сына Кириенко. Недавно главарь боевиков получил более 2 миллионов долларов от России.

Интересно, что как только Кириенко приезжает на Донбасс, через несколько дней на счет капают деньги. В частности, Пушилин и Кириенко встречались 21 ноября 2022, когда награждали демобилизованных студентов так называемой "ДНР". А денежный перевод в размере 2 миллионов долларов был осуществлен через 2 дня – 23 ноября 2022 года.



Денис Пушилин и Сергей Кириенко / Фото из соцсетей

"ДНР" – обман, от которого страдают мирные люди

В итоге все, что обещала Россия и ее ставленники в Кремле – это ложь, от чего страдают люди на временно оккупированном Донбассе. Так называемая "ДНР" – это исключительно платформа для коррупции, а также поставка "пушечного мяса" в ряды российской армии.

Пушилин и другое его окружение сбегут из Донецка, как только появится первый намек, что Силы обороны Украины зайдут в Донецк. Деоккупация региона близится с каждым днем. В частности, президент Владимир Зеленский сказал, что у россиян еще есть шанс уйти, иначе – всех захватчиков уничтожат.