Россия назначила выборы на временно оккупированных территориях Украины на 10 сентября. Об этом сообщают вражеские медиа, передает 24 Канал.

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Кого оккупанты предлагают "выбирать"

Центральная избирательная комиссия России назначила проведение "избирательных процессов" на временно оккупированных частях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

В квазиобразованиях Донбасса, существование которых признает только сама Россия и еще несколько стран-изгоев, будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик". На временно оккупированной россиянами территории Херсонской области пройдут "довыборы" в российскую думу. А в части Запорожской области, которую россияне тоже временно захватили во время полномасштабного вторжения в Украину, будут выбирать "парламентариев законодательного собрания".

Кроме этого, российский ЦИК хочет, чтобы жители всех временно оккупированных территорий, за исключением украинского Крыма, избрали 10 сентября "депутатов представительных органов".

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