Сергей Аксенов начал создавать частную армию. Гауляйтер назвал эти формирования "добровольческими батальонами". В народе его наемников уже прозвали "аксеновцами".

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Существующие частные армии в Крыму

Оккупационная администрация полуострова создала две частные кампании - "Тавриду" и "Ливадию". В их состав вошли коллаборанты и захватчики, участвовавшие в незаконной оккупации полуострова в 2014 году. Это преимущественно российские казаки и бывшие антимайдановцы. Пока они сосредоточены на Херсонском по Запорожскому направлениям.



Так называемые "аксеновцы" / Фото из соцсетей

"Тавридой" руководит Антон Сироткин. Это помощник Аксенова, называющий себя "атаманом Черноморского казачьего войска". Он был членом партии "Русское единство", а позже вступил в политсилу "Единая Россия". Во время незаконной аннексии Крыма Сироткин создавал "отряды самообороны". У "Тавриды" есть штурмовая рота "Севастополь", которую возглавляет Олег Гасанов. Он организовал акции Антимайдана.



Оккупант Сироткин / Скриншот с видео

"Ливадия" имеет прямое отношение к 150-й мотострелковой дивизии из Ростовской области. Ее наемники заключают сразу 2 контракта – с военной организацией БАРС-30 и ЧВК "Конвой". Управляет этими "конвойцами" Константин "Мазай" Пикалов. Этот оккупант известен своей причастностью к ЧВК "Вагнера" и появлением в расследованиях Bellingcat.



Российский захватчик "Мазай" / Скриншот с видео

Почему на полуострове сосредоточено столько ПВК

Андрей Черняк заявил, что россияне строят оборонные линии в Крыму и на юге Херсонской области. По его словам, оккупанты четко осознают неизбежность боев на территории Крымского полуострова.

Представитель ГУР МО Украины также рассказал о переживаниях оккупационной администрации. Вожаки разочаровались в армии России. Они подвергают сомнению способность российских военных защитить семьи и награбленное имущество захватчиков и коллаборантов.

Они не уверены в целостности Российской Федерации. Если Россия начнет "сыпаться", то вот они будут иметь ЧВК, которые будут защищать их состояние, семьи,

– сказал Черняк.

Откуда берутся деньги для наемников

Как пояснил украинский разведчик, финансирование ЧВК получают из разных источников. К примеру, Аксенов собирал деньги с коммерсантов в Крыму для своей частной армии.

Черняк заявил, что с одной стороны они делают это принудительно. Но с другой стороны бизнесмены хотят защитить себя и свое состояние. Оккупанты пообещали им эвакуацию с полуострова в случае контрнаступления ВСУ.

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