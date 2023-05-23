Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он уверен, что не зря главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в течение года бросает обвинения в сторону высших военных руководителей России, а также обзывает их последними словами.

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Виновных определили давно

Пионтковский заметил, что смелость Пригожина в его информационной атаке на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова была управляемой. Она началась после отступления российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Возникла стандартная ситуация в фашистском государстве. Когда оно терпит поражение, нужно объяснить народу, кто виноват: великий фюрер со своим глупым замыслом или бездарные генералы, не выполнившие его гениальный план,

– отметил публицист.

Именно это было поручено делать Пригожину. И он убеждает в течение года, что они предатели, воры, разворовавшие армию. И сейчас это стало общим мнением в российском обществе.

"Путин и начал операцию по дискредитации российских генералов, чтобы спасти свое лицо. Но когда Пригожин 9 мая вспомнил о "веселом дедушке", то стало понятно, что, наверное Путин уже не руководит процессами в России", — предположил Пионтковский.

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У Пригожина новый хозяин

Однако в ситуации, когда война проигрывается, руководителям России следует сохранить власть. И для этого нужно назначить виновных, которых уже практически подготовили. Но у них осталась еще одна миссия: их должны признать виновными в самых больших поражениях в войне.

Первый большой репутационный успех Украины – уничтожение Крымского моста, освобождение Мелитополя или вход ВСУ в Донецк – станет триггером для давно задуманного плана. Предателей арестуют и обвинят в том, что они нанесли страшный удар по России,

– подчеркнул публицист.

А российскому народу будут рассказывать, что его толкнули в эту бессмысленную войну обманувшие его негодяи – Шойгу, Герасимов и российские олигархи, которых тоже объявят предателями.

Поражение России в войне объяснят тем, что армия страны-агрессора воевала с коалицией из 60 государств, и поэтому она вынуждена отступить.

"Пригожин до 9 мая работал на Путина, а сейчас – непосредственно на российских олигархов Ковальчуков. И, прежде всего, на Евгения Ковальчука – единственного человека, на которого Путин смотрит снизу вверх", – отметил Андрей Пионтковский.

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