В то же время, его желания могут обломать российские силовики. В Институте по изучению войны заметили, что они, вероятно, "стараются дать понять" Пригожину, что от своих политических амбиций ему придется отказаться.

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Битва за Бахмут для построения карьеры

Накануне Пригожина обвинили в том, что он использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России. Хотя все это "повар Путина" подает под соусом борьбы за интересы страны.

Один из журналистов прямо спросил Пригожина, не пытаются ли силовики России через подобные упреки в телеграм-каналах подать ему сигнал. По словам "повара Путина", он "недавно" беседовал с чиновником. Последний обвинил главаря ЧВК "Вагнера" в том, что он действует в своих интересах.

Пригожин подчеркнул, что речь идет не о президенте России. В то же время он намекнул, что подобные настроения активно распространяются в администрации президента России. И что подобные публикации – отражение коллективного мнения чиновников.

Силовики давят на поддерживающих Пригожина

Так, один из телеграм-каналов заметил, что вожак ЧВК теряет контакт с главой госдумы России Вячеславом Володиным. А еще он поругался с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Последний поначалу поддерживал Пригожина.

"Володин, например, якобы перестал продвигать планы "Вагнера", чтобы избежать конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу", – говорят в Институте.

Также непоследовательным был член Коммунистической партии Виктор Соболев. Сначала он был за законопроект в пользу ЧВК "Вагнера". Но 15 мая он же осудил наемников, назвав их "незаконным вооруженным формированием".

В то же время у Пригожина остается контакт с администрацией Путина. Его он держит через руководителя аппарата Антона Вайна. В СМИ говорят, что судьба "повара Путина" сейчас находится в руках самого диктатора.

Интересно, что Шойгу пытался убедить Путина в необходимости устранить Пригожина. Связывал он это с неспособностью наемников одержать победу на поле боя. Это, говорят в Институте, может указывать на то, что "кровавые усилия Пригожина по захвату Бахмута на самом деле попытка конкурировать с Шойгу за самосохранение".

Запугать Пригожина не удалось

В Институте отметили, что силовикам, похоже, не удалось запугать Пригожина и вынудить его подчиниться. "Повар Путина" заявил, что готов к борьбе с "бюрократами". Их он обвинил в попытке получить больше власти, используя для ведения войны его наемников.

В то же время он решил обвинить чиновников в безразличии к ликвидированным на фронте россиянам. На вопрос о том, прибыл ли Шойгу в Бахмут по приглашению Пригожина, он иронично ответил, что будущий министр обороны России в городе больше недели.

Составители отчета отметили, что недавно Пригожин рассказывал о сотрудничестве с бывшим замминистра обороны по логистике. Генерал-полковник Михаил Мизинцев теперь заместитель командующего ЧВК "Вагнера". В Институте не исключают, что "повар Путина" будет пытаться его протиснуть на место Шойгу.

Аналитики отметили, что Пригожин, возможно, знает, что в способности Шойгу победить в войне Путин не до конца убежден. Так что "повар Путина" возлагает надежды на победу в Бахмуте, чтобы получить больше рычагов воздействия. Тогда удастся заменить действующего министра обороны чиновником, связанным с ЧВК "Вагнера".