Соответствующий тезис Кирилл Буданов озвучил во время интервью ютьюб-канала "Исландия". По словам главы ГУР МО, скоро этот раскол вступит в силу, что буквально "сорвет крышку", передает 24 Канал.

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Элита России против войны

Это правда, что абсолютное большинство элит в России против этой войны. По факту это клановая система. Совершенно подавляющее большинство против. Перейти от того, что эти кланы против к реализации – это абсолютно вопрос другого характера,

– отметил Буданов.

По словам главы ГУР МО, говорится об общих элитах в России, а не только военных. Собственно, интервьюер Сергей Иванов решил сравнить ситуацию с кастрюлей, накрытой крышкой:

– Если метафорически представить, что это (раскол внутри элит – 24 Канал) кастрюля, покрытая крышкой, то скоро ли ее сорвет?

– Скоро.

– Скоро?

– Скоро!

И в этом противоборстве элит будет один победитель. По мнению главы ГУР МО, им будет Пригожин. Причем Кирилл Буданов подчеркнул, что внутри страны-агрессора не инсценируют конфликт между элитами. Он действительно происходит.

Победить может только одна сторона

По словам главы украинской разведки, этот конфликт "совершенно осмысленный и обоснованный".

"Так случилось, что этот конфликт начался. Выйти из него может только одна сторона. Потушить его они уже пытались несколько раз. Вы даже по медийной активности можете это увидеть. Идет почти на пик, потом гаснет, потом снова на пик, а потом снова угасает", – говорит он.

Кирилл Буданов заметил, что это такая игра, которую любят в России. Такая балансировка. В то же время следует понимать, что из этого победителем выйдет кто-то один. И этим одним, считает глава ГУР МО, будет Пригожин. На противовес ему будут проигравшие люди.

Давайте так, пойдем от другой логики. Кто стоял, скажем так, за созданием плана агрессии войны, нападения на Украину. Это не Пригожин был, я могу вас удивить. Герасимов и Шойгу. Не то что готовили. Они реально были "За". Они были очень "За", при том, что большинство в то время среди принимающих решения были "Против",

– объяснил Буданов.

По словам главы ГУР МО, Шойгу и Герасимов тоже стали жертвами своей российской пропаганды. Оно и не удивительно, ведь они сами вложили немало в пропагандистскую машину. Столько, что она начала оказывать влияние и на них самих.

Поэтому они и поверили, что сильнейшие, а Украина самая слабая. Что их действительно ждут, и что сопротивления не будет. Отсюда и планы о захвате "за три дня".