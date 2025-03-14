Шмигаль каже, що наразі щодо цього не було жодних вказівок українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єра на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

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Що заявив Шмигаль про територіальні поступки

За словами українського прем'єра, Україна не буде поступатися своїми територіями. Він додає, що саме така позиція українського глави держави, яку він "неодноразово висловлював".

Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави – це пріоритет номер один для нас, це визначено Статутом ООН, міжнародним законодавством,

– пояснює Шмигаль.

Водночас варто зауважити, що після переговорів з українською делегацією у Джидді держсекретар США Марко Рубіо визнав, що питання територіальних поступок порушувалося. А також заявив, що військового вирішення російсько-української війни не існує.

Окрім цього, президент США Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати обговорювали з Україною "землі, які можуть бути збережені та втрачені".