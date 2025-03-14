Шмыгаль говорит, что пока по этому поводу не было никаких указаний украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьера на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Что заявил Шмыгаль о территориальных уступках

По словам украинского премьера, Украина не будет уступать свои территории. Он добавляет, что именно такова позиция украинского главы государства, которую он "неоднократно высказывал".

Территориальная целостность и суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено Уставом ООН, международным законодательством,

– объясняет Шмыгаль.

В то же время стоит заметить, что после переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признал, что вопрос территориальных уступок поднимался. А также заявил, что военного решения российско-украинской войны не существует.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты обсуждали с Украиной "земли, которые могут быть сохранены и потеряны".